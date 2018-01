Convulsiones en un Bichon

El Bichon es generalmente un perrito feliz, pero ciertas condiciones que afectan a la raza provocan convulsiones o episodios que se asemejan a estas. Ver a tu amado perro en estas condiciones es realmente terrorífico. Afortunadamente las convulsiones en la raza son relativamente raras.

Epilepsia. La epilepsia es generalmente la causa más común de convulsiones en los caninos y el Bichon no es una excepción. Aunque es hereditario en determinadas razas, no lo es en el Bichon frisé. La mayoría de los casos de epilepsia en estas pequeñas bolas de pelo blanco es idiopática, lo que significa de causa desconocida. Horas antes de que comiencen las convulsiones tu Bichon podría ser excesivamente pegajoso e inquieto. Justo antes de las convulsiones, durante la fase inicial, el perro puede estar bastante agitado. Durante la convulsión el cuerpo de tu Bichon se endurece y pierde la conciencia, así como el control de los intestinos y la vejiga. Las patas parecen estar corriendo en el lugar mientras aprieta las mandíbulas. Es verdaderamente aterrador presenciarlo pero es probable que el perro no sienta dolor.

Tratamiento. La mayoría de las crisis son breves, aunque puede tomar algún tiempo antes de que tu Bichon regrese a la normalidad. Lleva a tu perro al veterinario tan pronto como puedas. El veterinario tomará muestras de sangre para determinar si alguna enfermedad subyacente causó el ataque. Si tu Bichon sigue experimentando convulsiones el veterinario puede recetarle medicamentos para prevenir o controlar los episodios.

Síndrome de temblores del perro blanco. El nombre de esta enfermedad lo resume todo. Aunque afecta a perros que no son blancos, los caninos diagnosticados inicialmente con este trastorno eran jóvenes y pequeños de color blancos como el Bichon frisé. Los perros afectados experimentan temblores e inclinación de cabeza. Generalmente resulta de un estímulo, algo que excita al perro. Una vez que el perro se calma el temblor se desacelera y eventualmente cesa. El perro no siente dolor, pero sin tratamiento el síndrome de temblores del perro blanco empeora con el tiempo. El veterinario puede recetarle medicamentos a tu Bichon si experimenta esta condición. Los perros afectados pueden recuperarse completamente o requerir medicamentos por el resto de su vida en pequeñas dosis para prevenir los síntomas.

Discinesia tardía. También conocida como trastorno de movimiento involuntario, la discinesia tardía en el Bichon se asemeja a una convulsión. Los perros que experimentan la discinesia tienden a hiperflexionar una pata mientras que los movimientos de la columna vertebral hacen que parezcan jorobados. La hiperflexión puede cambiar de una pata a otra. Un lado de la cara exhibe una mueca y el perro afectado tiene problemas para caminar. Aunque los perros se recuperan rápidamente sin que les quede efectos secundarios obvios, no hay razón para pensar que es una condición grave; simplemente podría ser un evento único o puede ocurrir varias veces al día. No hay ningún tratamiento para la discinesia tardía en el Bichon.