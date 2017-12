¿Cuál es el propósito del grupo toy?

El American Kennel Club establece que el propósito de los perros que forman el grupo Toy es puramente hacer compañía y deleitar a sus dueños. Un perro no puede tener un mejor propósito en la vida que satisfacer a su dueño. Estos perros también son una excelente opción para las personas que viven en apartamentos o espacios pequeños, además otra de sus ventajas es que requieren sólo de un mínimo ejercicio para mantenerse saludables y felices.

Propósitos de los siete grupos de perros. El American Kennel Club divide los perros de raza en siete grupos específicos. El grupo deportivo está formado por los Setters, Retrievers, Pointers y Spaniels los cuales fueron criados para los trabajos en el campo. El grupo de pastoreo tiene a los Collies y otras razas que se utilizan en el pastoreo de ganado. Los Terriers fueron criados para matar alimañas aunque en realidad lo que hacen mejor es siguir la pista de sus presas. Los perros del grupo de trabajo cumplen su propósito como protectores, vigilantes de caninos o ayudantes de campo en múltiples tareas. El grupo no deportivos es similar al toy pero para perros grandes donde la mayoría son principalmente compañeros; algunos tienen relación con los del grupo toy. Aunque algunos perros del grupo toy llevan nombres de terrier como el Yorkshire o el Silky terrier, sus días de cazar alimañas terminaron.

Razas toy. Si estás buscando una raza pequeña como mascota, el AKC te ofrece 21 razas Toy para elegir: Affenpinscher, Grifón de Bruselas, Cavalier King Charles spaniel, Chihuahua, Crestado chino, Toy spaniel inglés, Bichón Habanero, Galgo italiano, Spaniel japonés, Maltés, Manchester terrier, Pinscher miniatura, Papillón, Pequinés, Pomerania, Poodle toy, Pug, Shih tzu, Silky terrier, Toy fox terrier y Yorkshire terrier. Para encontrar el perro adecuado tienes que tener en cuenta varios factores. ¿Quieres un perro que requiera una preparación regular como el Yorkie o el Poodle? Algunos Toy son buenos perros guardianes como el Pomerania o el Papillón y otros por su parte serán tu mejor almueda del sofá.

Actividades para un Toy. Los perros pequeños pueden ser algo más que compañeros. Muchas razas son buenas en las competencias de obediencia y agilidad, otras pueden ser buenos perros de terapia. Debido a su pequeño tamaño, las personas de los hogares de ancianos y otros centros hospitalarios no se sienten intimidados por su presencia.

Consideraciones. Debido a su pequeño tamaño las razas Toy son perros fáciles de manipular, algunos incluso son denominados “perros de bolsillo”. Esos pequeños cuerpos también padecen problemas especiales con frecuencia como enfermedades dentales que en ocasiones son motivo de preocupación. Los perros tienen 42 dientes cuando son adultos y como los Toy son tan pequeños, su diminuta boca no puede acomodarlos bien. Aunque los Toy son propensos a ciertos problemas dentales, seguir los consejos del veterinario acerca del cepillado diario puede hacer la diferencia. Algunos perros pequeños también son difíciles de educar.

Los Toy no son para niños. Aunque muchas razas Toy poseen personalidades juguetonas y amigables, no siempre son un buen partido para los niños pequeños. Estos perros pequeños y frágiles no son adecuados para los juegos bruscos. Sin embargo algunas de las razas más grandes de Toy, como el Cavalier King Charles spaniel o el Manchester terrier pueden ser buenos compañeros para los niños mayores que ya saben cómo tratar a los perros.