¿Cuál es la diferencia entre los perros de raza con y sin papeles?

Los perros de raza con papeles y los que no los tienen no hace referencia a formación, esto tiene que ver con probar que tu perro es de raza pura. Por lo general los perros de raza tienen papeles, pero no siempre es así. Quizás no te importe, pero hay ocasiones en que tener un perro con o sin papeles hace la diferencia.

Documentos que prueban el linaje. Tu perro puede ser de raza pura pero si no tiene los papeles no hay ninguna evidencia documental de su pedigrí o linaje. Cuando dos perros de raza de la misma especie se convierten en padres de una camada de cachorros, los bebés son registrados y los certificados son emitidos para verificar que son de raza pura. Los padres son registrados en los certificados y como ya se conoce que son de raza pura, alguien debe ser capaz de rastrear su linaje a través de los documentos. El American Kennel Club, el United Kennel Club y el Professional Kennel Club son organizaciones reconocidas y de buena reputación que registran y documentan a los perros de raza pura.

Restricciones para los perros que no tienen papeles. Tu perro de raza pura aunque no tenga papeles tendrá las características propias de su raza pero le impedirá participar en ciertas actividades y eventos. Por ejemplo, para participar en una exposición canina tu perro tendrá que tener papeles. Ciertas competiciones organizadas como eventos para los perros de caza y de trabajo también requieren de documentación para su inscripción.

Inscripción limitada. Si tu perro tiene un registro limitado, te preguntarás qué es limitado, una de las áreas que afecta este registro es su reproducción. Puedes reproducir un perro que tiene un registro limitado pero no podrás obtener documentación para sus cachorros. Si tu perro de raza pura tiene un registro limitado, no podrás inscribirlo en una exposición canina oficial y en caso que le permitan participar, no será elegible para recibir ningún premio del certamen. Si tu perro de raza no registrado es un cazador experto y espectacular en la agilidad o un experto en el campo, podrás entrarlo para que participe en pruebas de caza, competencias de agilidad y eventos de campo. Lee las calificaciones antes de firmar para que puedas saber si tu perro es aceptado sin papeles y podrá recibir títulos y premios en los eventos.

Alternativa de los papeles. Si tienes un perro de raza pura y quieres inscribirlo en un evento de obediencia o agilidad que está abierto sólo para los perros que tienen papeles, tienes una opción alternativa. Ponte en contacto con el American Kennel Club para obtener un Indefinite Listing Privilege para tu cachorro. El ILP es un sustituto de los papeles para tu perro y le otorgará la entrada a los eventos de rendimiento aunque no le permitirá a su descendencia obtener los papeles; tu cachorro todavía puede no ser elegible para competir en exposiciones oficiales.