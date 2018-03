Cuando el cachorro tiene 4 meses de edad: ¿Qué esperar?

En el cuarto mes de edad el cachorro se encuentra obsesionado royendo todo lo que tenga a la vista ya que está en plena etapa de la dentición. Te darás cuenta de que está trabajando tan duro para ganarse tu atención y afecto y desde el mes pasado está mostrando un poco de independencia con un poco de terquedad. Prepárate para mostrarle que eres el alfa y ocúpate de los comandos de entrenamiento ignorados, asegúrate de mantenerlo con correa cuando estás en un parque que no está vallado para que no se encuentre tentado de atrapar una pelota y pueda ocurrirle algo desafortunado.

Esto es lo que debes estar pensando de un cachorro de 4 meses:

Tercera ronda de vacunas del cachorro. Una vez más es el momento de llevar al cachorro al veterinario, la buena noticia es que esta es la última ronda de vacunas, la cual es esencial para terminar el proceso ya que, de no hacerlo, estarás deshaciendo todo lo bueno que obtuviste de las dos primeras rondas. Uno de los mayores malentendidos que hay es que con un refuerzo es suficiente y no es así, el cachorro no estará completamente protegido hasta que tenga las tres rondas de vacunas.

El control del instinto de presa del cachorro. Un cachorro con un fuerte instinto de presa es en realidad muy entrenable. Este instinto, uno de tantos, es el instinto natural de funcionamiento de un cachorro. Todos los cachorros tienen algún nivel de instinto de presa, lo cual se remonta a sus días de lobos al ser la comida y la reproducción las cosas más importantes. Este instinto se activa por el movimiento y su propósito es conseguir comida.

Ser compañero de tu cachorro. Contrariamente a lo que puedas pensar tu perro no te está desafiando al ser testarudo, él sólo está haciendo algo natural, mientras él prefiera perseguir una hoja en lugar de venir cuando lo llamas, debes buscar maneras más gratificantes de enseñarle y hacerlo obedecer.

Ayuda a tu cachorro en el proceso de dentición. La dentición de los cachorros es muy angustiosa y su objetivo principal en este tiempo es aliviar el dolor mediante la masticación de todo lo que tenga a la vista. Puedes notar pequeñas marcas de dientes alrededor de la casa como una indicación de que ha comenzado. Otros signos, además de mascar en exceso es el sangrado de las encías, un aumento en la agresividad y quejidos. Hay algunas cosas que puedes hacer para aliviarle el malestar.