Cuándo pierden los perros sus dientes de cachorro

Los perros pierden sus dientes cachorros al igual que los niños humanos. Llamados dientes de leche, estos 28 pequeños dientes eventualmente se caen y son reemplazados por 42 dientes adultos. Al igual que pasa en los niños humanos, la dentición puede ser una experiencia dolorosa para los cachorros, por lo que sería bueno que le proporcionaras a tu mascota algunos juguetes para masticar.

Dientes antes de tiempo.

Los cachorros no nacen con dientes. Los dientes de leche de tu cachorro comenzarán a salir cuando este tenga alrededor de 3 o 4 semanas de edad. En este momento estará listo para comer alimentos sólidos y dejará de tomar la leche de su mamá. A la edad de 8 semanas, casi a la edad a la que puede ir a tu casa, todos los dientes de cachorro estarán en su boca.

Dientes de leche.

Los dientes de leche del cachorro son más largos y más delgados que los dientes permanentes. Durante las primeras etapas de la erupción de los dientes, el cachorro no tiene molares. Los molares del cachorro, conocidos como premolares, llegan alrededor de la edad de 4 meses. Estos dientes llegan en el momento en que otros dientes de leche empiezan a caerse. A menudo se puede ver el diente permanente al lado del diente de cachorro que será reemplazado.

Seis meses.

Cuando tu cachorro alcance los seis meses de edad, sus dientes de leche comenzarán a caerse. Como sus encías estarán adoloridas, la masticación es una forma de aliviar el dolor. En ese momento debes mantener los artículos que no quieres que te mastique lejos de su alcance, como, por ejemplo, zapatos, maletines, libros de bolsillo, ordenadores portátiles o de lo contrario, serán triturados en poco tiempo. No le des a masticar juguetes que sean similares a objetos que no debe masticar, tales como zapatos de goma. ¿Cómo sabe diferenciar un cachorro entre tus zapatos y unos de goma?

Dientes permanentes.

Los primeros dientes permanentes que aparecen son los incisivos, seguidos por los caninos, también conocidos como colmillos y luego los molares. Las raíces de los dientes del cachorro son absorbidas por su cuerpo, pero no todos los dientes de leche se caen correctamente. Como debes llevar a tu mascota al veterinario regularmente para que le administre las vacunas correspondientes, este aprovechará para comprobar que los dientes permanentes salieron correctamente y que los dientes de leche ya no están. El veterinario debe retirar cualquier diente de leche que esté retenido ya que esto afectará la dentición posterior de tu perro, así como su capacidad para masticar adecuadamente.

Perro completamente crecido.

Cuando tu perro alcance la madurez tendrá 42 dientes en su boca. Aprende a cepillar los dientes de tu mascota para que estén saludables y proporciónale tratamientos dentales que ayuden a mantener la limpieza de su boca. Si tu perro es de una raza pequeña, debes saber que 42 dientes en una boca pequeña pueden causar problemas en un futuro. El veterinario examinará los dientes de tu perro durante los chequeos regulares. Si tu perro tiene graves problemas dentales, es posible que sea referido a un especialista en odontología veterinaria.