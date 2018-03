Cuando tu perro muere ¿necesitas apoyo

El dolor que se siente después de la pérdida de tu perro puede ser abrumador. Después de todo, probablemente formó parte de tu vida durante una década o más. Entre ambos existía un vínculo profundo, donde ha quedado un vacío y cierta sensación de soledad.

En el proceso de recuperación por la muerte de una mascota se sienten varias emociones, una de las más comunes es la depresión, un sentimiento persistente de tristeza que tarda en desaparecer.

En algunas circunstancias, es posible que también un dueño pueda sentirse culpable y preguntarse si hizo todo lo posible por su mascota. Los dueños de mascotas que toman la difícil decisión de practicar la eutanasia también pueden sentirse atormentados por la culpa, especialmente en el caso de las mascotas con enfermedades terminales. En este sentido es importante recordar que usted ha tomado todas las decisiones con las mejores intensiones y no hay razón para castigarse a sí mismo.

Dependiendo de cómo su mascota ha muerto, también puede sentirse ira, por ejemplo, si un conductor descuidado tuvo la culpa, o si se siente que el veterinario no hizo todo lo posible en caso de una lesión o enfermedad.

Lo mejor siempre será que expresen lo que sienten, no importa lo difícil que sea, no traten de mantener las emociones reprimidas. Si la mascota era querida por la familia, entre todos se pueden apoyar.

Es cierto que los amigos que no son amantes de las mascotas no pueden comprender el impacto que la pérdida de tu mascota ha provocado en ti, y puede que no estén dispuestos a escucharte con empatía. Si este es el caso, acérquese a un grupo de apoyo, llame a su veterinario o a la sociedad humanitaria local para una recomendación.

Recuerde que otros animales domésticos en su hogar también pueden estar de duelo. No es raro que algunos animales que han sido criados en compañía, reaccionen ante la muerte de un camarada con un comportamiento apático y pérdida de apetito. Puedes apoyar con amor y atención extra.

Para los niños, la pérdida de una mascota es a menudo la primera experiencia con la muerte. Apóyalos explicando el suceso de una manera que sea apropiada para su edad y que se ajuste a las creencias espirituales y religiosas de su familia. Los niños menores de seis años a menudo no entienden que la muerte es permanente, mientras que los niños mayores pueden ser tan curiosos sobre el proceso que llegan a hacen preguntas mórbidas. No importa la edad, deje que sus niños sean parte de algún ritual o actividad para celebrar la vida de su mascota o conmemorar su fallecimiento.

El proceso de decidir qué hacer con los restos puede ser desconcertante, Un entierro en casa es quizás la opción más popular, que le da la comodidad de enterrar a su mascota a descansar en su propio patio o jardín. Si usted se muda frecuentemente esta opción no te hará sentir cómodo, puede comprobar las páginas amarillas locales y buscar un cementerio de mascotas o centro de cremación de mascotas.

Otro paso difícil para los amantes de las mascotas tiene que ver con la adopción de otra mascota. Algunos pueden sentirse listos para hacerlo de inmediato, mientras que otros pueden sentir la necesidad de esperar semanas, meses o incluso un año. Cualquier marco de tiempo está bien, siempre y cuando estés seguro de que este es un paso para seguir adelante, no para mirar hacia atrás y tratar de reemplazar la mascota que perdiste.