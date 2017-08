¿Cuando un cachorro está listo para ser adoptado?

Los cachorros son adorables pero también requieren de atención, cuidado y entrenamiento. Cuando adoptas a un cachorro tendrás que protegerlo y brindarle afecto como él hará cuando envejezcas. Elegir un perro que se adapte a tu personalidad y estilo de vida es tan fundamental como saber cuando un cachorro está listo para dejar a su madre.

Comprender las primeras etapas de desarrollo de un perro. Cuando tiene dos semanas de edad, un cachorro es muy vulnerable y depende totalmente de su madre. Mantiene los ojos cerrados, no puede oler u oír muy bien y no tiene dientes. A las tres semanas abre los ojos y comienza a responder al gusto y el olfato. La mayoría de los cachorros también tratan de caminar por primera vez a las tres semanas de edad. Después de las tres semanas las madres comienzan a quitarle la lactancia. Este momento es ideal para que los cachorros interactúen con los humanos a fin de prepararlos para su adopción.

Seleccionar la raza adecuada. Es muy tentador adoptar a un perro porque la última película que viste tenía un lindo Dálmata o porque el taco comercial tiene un alegre Chihuahua. Es posible que desde que eras un niño hayas querido un Gran danés y ahora que has crecido puedes tenerlo. Antes de decidirte por un perro primero debes leer acerca de las diferentes razas y preguntarte si estás listo para darle a ese cachorro lo que necesita desde el momento en que entre en tu casa y cuando envejezca. Si vives en un apartamento tipo estudio, un Dálmata no tendrá mucho espacio una vez que deje de ser un cachorro. Si eres una persona mayor, tratar de caminar junto a un enérgico Gran danés que ha crecido completamente puede resultarte difícil o imposible. Si tienes un compañero de piso que no logra soportar a los perros pequeños, tener un Chihuahua territorial puede ser un problema. Sin importar la raza, los cachorros están experimentando por primera vez el mundo que los rodea y tienen mucha energía; debes estar preparado para cumplir con ese compromiso.

Después del destete. Los cachorros suelen ser destetados por sus madres a las seis semanas de edad, por lo que generalmente están listos para ser adoptados cuando tienen de siete a ocho semanas. No debes adoptar a un cachorro de menos de siete semanas ya que no está listo para separarse de su madre, algunos cachorros incluso no son destetados hasta que tienen 12 semanas de edad. Cuando adoptes a un cachorro, debe estar completamente destetado y comer alimentos sólidos de lo contrario puede ser riesgoso y en ocasiones fatal.

Consideraciones. Aunque puedes querer comprarle un cachorro a un criador, considera adoptar a un perro de una organización de rescate local o de la perrera de la ciudad. Los perros terminan en las perreras por muchas razones, porque los propietarios han sido desalojados, porque tienen una nueva familia o porque tienen que mudarse. Es por estas y otras razones que las perreras tienen cada vez más cachorros, no sólo de razas mixtas sino de todas las razas, tamaños y edades. En ocasiones las madres y sus crías terminan en la perrera, por lo que a veces tienen cachorros. Muchas organizaciones de rescate requieren de una cuota para cubrir el costo de tener el perro en la perrera, colocarlo en un hogar de acogida, esterilizarlo o castrarlo y ponerle un microchip. El costo es mucho menor que el pago de $ 1,000 o más a un criador o a una tienda de mascotas, que tienden a vender perros enfermos que vienen de fábricas de cachorros o de criadores de traspatio.