Datos sobre el BullDog Inglés

Si estás pensando en conseguir un bulldog inglés o ya tienes uno, tienes que amar a la raza por su singular aspecto y temperamento adorable. Aunque en ocasiones suele ser demasiado protector de su familia y a veces su carácter es testarudo, este es un perro fiel, amable y cariñoso.

Origenes de la raza. Si alguna vez has conocido a un bulldog inglés, lo más probable es que fueras recibido con una cola meneandose y lametazos desenfadados. Sin embargo, ¿sabías que la raza no fue siempre tan agradable? Originalmente de Gran Bretaña, esta raza bully fue desarrollada para el arreo de toros, una tarea que requiere coraje y tenacidad. Luego tuvo gran relevancia en las peleas de perros, incluso enfrentando a otros animales salvajes de mayor envergadura, cuando la actividad fue suprimida, los amantes de la raza comenzaron a refinar la cría del bulldogs Inglés para que este llegara a tener temperamento tranquilo y cariñoso, es por ello que la mayoría de los bulldogs ingleses de hoy son mayormente considerados amantes y no combatientes.

Una apariencia para adorar. Mirando al bulldog inglés, es fácil adivinar por qué es un capturador natural de atención. Constitución fornida, piernas cortas y mordedura firme eran características muy útiles cuando este perro era utilizado para arrear toros en su Inglaterra natal hace varios cientos de años, sin embargo hoy en día, estas características, simplemente dan el bulldog inglés su duro y dulce aspecto que le hacen acaparar la atención de los amantes de la raza.

Grandes adictos al sofá. Como cualquier perro, el bulldog inglés ama un agradable paseo, pero él lo aprecia mucho más si su dueño mantiene un paso corto y lento. Esta raza es conocida por su fuerte deseo de salir alrededor de la casa pero tomándolo con calma, no esperes de él que sea un gran atleta. La tendencia a estar en el lado perezoso de la cuerda hace que el bulldog inglés sea ideal para dueños inactivos y personas que viven en casas pequeñas o apartamentos.

Terco y leal. Aunque el bulldog inglés es afectuoso y fácil de complacer por naturaleza, la raza necesita dirección y entrenamiento constante. Este adorable perrito puede convertirse en un super protector de su familia, llegar a esconder y destruir juguetes o todo lo que encuentra y tienen la tendencia a pelear con otros perros, incluso más grandes que él. Los propietarios que pasan tiempo entrenando a sus mascotas, incluso aquellos que los llevan con adiestradores profesionales, encuentran que estos comportamientos tercos fácilmente pueden ser frenados en estos perros leales utilizando los procedimientos correctos.

Salud. El bulldog inglés no es siempre la imagen saludable que encontramos en las exhibiciones. La raza es propensa a varios problemas de salud debido a su estructura compacta y rasgos faciales. Estos animales sufren de problemas en las articulaciones debido a sus cortas piernas, hombros anchos y cuerpo robusto. La raza también tiende a sufrir de sobrepeso, el cual puede prevenirse con dieta y ejercicio. Son sensibles al calor y al frío, los cuales en extremo pueden hacerle la respiración difícil debido a su nariz chata, lo que significa que el propietario debe mantenerlo lejos de temperaturas extremas. El promedio de vida del bulldog inglés es de alrededor de ocho años, incluso pueden vivir algunos más con los cuidados de dueños amorosos que lo mantengan en forma, bien alimentados y actualizados con los cuidados veterinarios.