Datos sobre el Labrador chocolate

El Labrador chocolate inicialmente fue considerado el “patito feo” de los tres colores de la raza Retriever y sin embargo actualmente es considerado como uno de los más bellos. Con su personalidad entrañable y buena voluntad de complacer, el Labrador chocolate, junto con el Labrador negro y amarillo, se ha ganado el primer lugar en los corazones de millones de personas.

Historia. El Labrador chocolate fue admitido en la raza mucho después que el Labrador negro y el amarillo, por lo que no fue hasta el siglo XX que fueron reconocidos en los EE.UU. Hasta ese momento los Labradores, tanto amarillos como chocolate eran menos favorecidos que el Labrador negro y no eran considerados lo suficientemente buenos para las exhibiciones. El color chocolate no se hereda como un gen recesivo simple, lo que dificulta que los criadores establezcan un patrón definido para producir consistentemente perros de color chocolate con la misma intensidad de color y puntos oscuros. Algunos genetistas creen que el color chocolate se produce a través de una acción modificadora de los genes de dominancia parcial que se diluyen o se mezclan con el color producido por los genes para otros colores.

Color del pelaje. El color del Labrador chocolate varía de medio a oscuro, siendo poco común una apariencia demasiado clara o descolorida. Las marcas blancas en el pecho están permitidas pero no es deseable en el estándar de la raza. Los ejemplares con patrones brinde o marcas de fuego son descalificados. El rico color intenso chocolate se combina con un pelaje corto que tiene apariencia como de terciopelo puro.

Color de los ojos. Los ojos claros han sido muchas veces un problema para los criadores de los Labradores chocolate que tratan de conseguir un Labrador de color chocolate oscuro con ojos negros. Algunos criadores reproducen con éxito los ojos oscuros mediante la cría de Labradores negro que son productores conocidos del color chocolate. A pesar de que a algunos no les gustan los ojos claros, es difícil no estar de acuerdo con que el contraste entre un pelaje de color chocolate y los ojos de color marrón claro, verde, avellana o amarillo dorado le dan a un perro una presencia verdaderamente excepcional que atrae a muchos dueños de Labradores chocolate.

Temperamento. Como todos los Labradores, los de color chocolate poseen un comportamiento suave y dulce. Los ojos son realmente la ventana al alma de un Labrador. Amable y simpático, sus ojos cuentan la historia de esta atractiva raza. Criado para cazar, recuperar y rescatar, este perro tiene resistencia y energía de sobra, lo que hace que sea un buen compañero de caza. Fácil de entrenar, los Labradores chocolate sobresalen en pruebas de campo y en la obediencia. Estable y fiable, son notables como perros de búsqueda y rescate, perros guía para personas ciegas y de asistencia para los discapacitados físicos. Su inteligencia, amabilidad y capacidad de adaptarse, le hacen ser popular como perro de la familia. Se encuentra entre las razas de perros más populares en todo el mundo.