Datos sobre el yorkshire terrier tacita de té

Una de las razas más populares de perros, grandes o pequeños, los yorkies, deben su nombre y origen a Yorkshire, en Inglaterra, donde ganaban su sustento capturando ratas. Actualmente los yorkies gastan su tiempo y energía robando corazones.

Mito sobre el yorkie tacita de té

Hay expertos que no reconocen a este canino como una raza en particular. Los yorkies son una especie de juguete, por cierto uno de los más pequeños, pero al igual que con todas las razas de perro, hay yorkies que son más pequeños o más grandes que el estándar de la raza. Se dice que el yorkie viviente más pequeño se registró con sólo 3 pulgadas de alto. Debido a que en realidad no hay tal cosa como un yorkie taza de té, cualquier persona que busque un compañero pequeño debe tener cuidado con los vendedores que ofrecen este tipo de perros.

Normas reconocidas

Los estándares para un espectáculo de calidad de yorkshire terrier incluyen una cola de longitud media, un cuerpo compacto muy proporcionado y un pelaje fino, sedoso, largo y liso, que puede ser negro y marrón o azuloso oscuro sin mezclar con leonado, bronce o negro. En cuanto al tamaño, los yorkies no pueden exceder las 7 libras de acuerdo a la norma oficial.

Personalidad

Son perros pequeños y bravos, con personalidades mucho más grandes que sus diminutos cuerpos. Son perritos curiosos y enérgicos que disfrutan tanto de un viaje como de permanecer en el hogar. Aprenden rápido cuando les conviene.

Aseo y cuidado

Como tienen el pelo largo, tendrás que pasar algún tiempo aseándolos. Se deben cepillar con regularidad y visitar frecuentemente la peluquería. Para mantenerlos saludables es muy importante suministrarles las vacunas y exámenes anuales con el veterinario. Debido a que son pequeños, no necesitan mucho ejercicio, basta con el juego dentro de casa y una caminata de vez en cuando. Las necesidades básicas de esta mascota peluda se cubren con una comida de buena calidad para perros pequeños, mucha agua, con mucho amor y atención.