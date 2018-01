Deficiencias de calcio en un Bulldog inglés

Si tienes un Bulldog debes saber que esta adorable raza arrugada es propensa a numerosas dolencias de salud. Entre otras condiciones médicas el Bulldog inglés puede sufrir de deficiencia de calcio, también conocida como hipocalcemia. Aunque los bajos niveles de calcio afectan a varios órganos, en el Bulldog el síntoma más común es la aparición de temblores incontrolables.

Calcio. El calcio es una de las sustancias más importantes del cuerpo, siendo responsable de la formación de los dientes y el sistema esquelético, el bombeo del corazón, las enzimas y las hormonas del metabolismo, la coagulación de la sangre, la producción de leche entre otras. La hipocalcemia ocurre cuando los niveles de calcio se encuentran por debajo de lo necesario para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Cuando el veterinario realice el análisis anual a tu tu Bulldog, sabrá si su cuerpo contiene cantidades suficientes de calcio. No le des a tu mascota suplementos de calcio sin autorización veterinaria, demasiado calcio en el sistema también puede dañar sus riñones.

Temblores. El Buldog inglés está predispuestos a tener temblores involuntarios. El cuerpo completo de tu mascota puede temblar o los movimientos podrían limitarse a la cabeza y las patas traseras. Este temblor involuntario puede ser provocado por hipocalcemia. Para diagnosticar la causa el veterinario tomará muestras de sangre y orina. Si el bajo nivel de calcio en la sangre es la causa el veterinario puede recetarle suplementos o recomendar cambios en su dieta. Los perros que tienen temblores involuntarios no deben someterse a ejercicios físicos extenuantes. Si eres dueño de un Buldog esto último no será un problema ya que esta raza no necesita de ejercicios demasiado fuertes.

Pancreatitis. Es importante que mantengas a tu Bulldog con un peso saludable, aunque no siempre es fácil. Su hocico corto dificulta la respiración, por lo que solo necesita realizar ejercicios ligeros. Es muy probable que se ponga a tu lado cuando estés comiendo para suplicarte con su mirada que le des las sobras de tu comida. No debes dejarte llevar porque esto puede hacerle mucho daño. Los perros obesos son más propensos a la pancreatitis o la inflamación del páncreas, un órgano que ayuda a la digestión y produce la insulina. La versión aguda de esta enfermedad puede resultar en hipocalcemia. La pancreatitis puede ser fatal, incluso si tu Bulldog se recupera es propenso a una recaída y tendrá que ser supervisado cuidadosamente.

Las madres lactantes. Durante el embarazo tu Bulldog tal vez necesite de suplementos de calcio para que pueda tener una cantidad suficiente para el crecimiento de los fetos. Los Bulldogs a menudo no tienen partos fáciles debido al tamaño de las cabezas de los cachorros en comparación con la de la pelvis de la madre y puede ser necesaria una cesárea. Además del estrés post operatorio la madre puede sufrir de deficiencia de calcio por otras causas mientras amamanta a sus cachorros. Si se agota su calcio para alimentar a los cachorros puede desarrollar preeclampsia o fiebre de la leche. Los signos de esta emergencia veterinaria incluyen fiebre, desorientación, marcha tambaleante, respiración rápida y convulsiones. Aunque el veterinario puede salvar a tu Bulldog administrándole calcio intravenoso, probablemente tendrás que alimentar a los cachorros manualmente hasta el destete.