¿Desde qué edad se puede adoptar a un cachorro de San Bernardo?

Ya sea que estás esperando para adoptar por vez primera a un cachorro de San Bernardo o encontrar hogares para una camada de esta raza, la edad mínima para la adopción es una cuestión no sólo de sentido común, sino también de las leyes de tu estado.

Leyes. Al menos 20 estados en los Estados Unidos tienen leyes que regulan de manera específica la edad mínima para la separación de los cachorros de sus madres. Esto hace que la venta de un cachorro menor de edad sea un delito (por lo general un delito menor) que se castiga con multas y hasta 30 días de cárcel. El autor en un tráfico de cachorros menores de edad también está sujeto a un juicio civil en caso que la familia adoptiva del cachorro tenga problemas futuros. En la mayoría de los estados, el mínimo estricto para realojamiento de un cachorro es de 8 semanas siempre y cuando esté destetado y pueda comer alimentos sólidos. Esto significa que si tienes un cachorro de 10 semanas de edad que todavía es amamantado por ejemplo, es ilegal venderlo, a pesar de que tiene más de 8 semanas de edad.

Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Missouri, Nevada, Nueva York, Ohio y Pennsylvania requieren que los cachorros de todas las razas tengan por lo menos 8 semanas de edad antes de ser vendidos o adoptados. Nebraska impone un mínimo de 8 semanas a no ser que el cachorro sea vendido con la madre. En Michigan, el cachorro debe tener los dientes de leche visibles o tener al menos 8 semanas de edad. Virginia y Wisconsin prohíben la venta o adopción de cachorros menores de 7 semanas.

Excepciones a la regla. Algunos estados sólo aplican estas leyes a los criadores comerciales autorizados y tiendas de mascotas. Otros los aplican a cualquier persona que venda un perro, pero no a las personas que regalan a los perros. La mayoría no se aplica a los rescates privados o refugios de animales públicos. Algunas leyes se aplican a todos: si estás recibiendo dinero por tus crías o no y algunos creen que un cachorro menor de edad fue separado de su madre, de algún modo es un delito penal. Si estás dando un “cachorro” (para buen hogar) o tratando de adoptar uno muy joven de un rescate o refugio, consulta las leyes específicas de tu estado, en estos casos puedes estar exento de las reglas de cachorros menores de edad.

¿Todos los Sans? Estas leyes y normas veterinarias se aplican a todas las razas, incluyendo el San Bernardo. Todas las razas de perros se desarrollan a más o menos a la misma velocidad. No hay nada que establezca que un San Bernardo deba ser apartado de la manada cuando no está listo para dejarlas.

Las primeras 8 semanas. Durante las primeras 4 semanas de vida la alimentación de tu cachorro debe ser sólo la leche de su madre. Tu cachorro no necesita agua, golosinas, alimentos enlatados o granulados que pueden ser extremadamente peligrosos. Los cachorros recién nacidos huérfanos deben ser alimentados con un sustituto de leche canina, no por leche de vaca o una fórmula infantil humana. Si encuentras una madre adoptiva, consulta con el veterinario para que te oriente. Entre las 4 y 8 semanas, los cachorros pueden comer alimento granulado o enlatado para cachorros, mojado en la fórmula para cachorro. Como los dientes de leche ya vienen en camino, su comida puede irse cambiando por un alimento seco gradualmente hasta que comience a masticarla comida granulada (no antes de las 8 semanas de edad).