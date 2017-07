Diferencia entre un Husky miniatura y un Alaskan Klee Kai

Aunque se ven muy similares, el Husky miniatura y el Alaskan Klee Kai se clasifican como dos tipos de perros diferentes. A pesar de que ambos son perros de tiro, son criados de manera diferente y tienen temperamentos distintos. Ambas razas son raras pero han ido ganando popularidad ya que por su menor tamaño son mejores para las familias que tienen hogares pequeños.

¿Cómo se obtuvo el Husky miniatura? Bree Normandin fue el primero en criar Huskys miniaturas en la década de 1990. Empezó por la cría selectiva de Huskies siberianos para lograr un tamaño más pequeño y más lindo. El Huskie estándar que era excepcionalmente pequeño era apareado para que pasara sus genes de tamaño pequeño a sus crías. El American Kennel Club no reconoce el Husky miniatura como una raza separada del husky siberiano sino que lo clasifica como una variación de tamaño.

¿Cómo se obtuvo el Alaskan Klee Kai? El Alaskan Klee Kai (AKK) fue criado por primera vez por Linda Spurlin en 1970. Su objetivo era producir una versión de menor tamaño del Alaskan husky. Su raza es una mezcla de Alaskan husky, Husky siberiano y American eskimo. El AKK aún no es reconocido por el American Kennel Club como una raza oficial sino que se considera una raza mixta. El AKK ha sido reconocido por la American Rare Breed Association y el United Kennel Club la reconoce como una raza independiente.

Temperamento. Los Alaskan Klee Kai son perros ágiles, inteligentes y energéticos. Son leales a sus familias pero pueden ser desconfiados con los extraños y ante situaciones desconocidas. A pesar de su pequeña estatura pueden ser excelentes perros guardianes dispuestos a defender su territorio. Estos perros sos propensos a desarrollar el “síndrome del perro pequeño” emitiendo fuertes ladridos y mostrando posturas asertivas ante los perros más grandes. El Husky miniatura conserva muchos de los rasgos de la personalidad del Husky de tamaño normal. Son amigables con la familia así como con los extraños. Al igual que los grandes, los Huskys miniaturas son dóciles, enérgicos y aman trabajar y jugar fuerte. Los Huskys miniaturas disfrutan en gran medida el hecho de que pueden ir a las excursiones y pasar tiempo con sus familias con más frecuencia que sus contrapartes de tamaño normal.

Tamaño y apariencia. Una simple mirada no es suficiente para distinguir a un Alaskan Klee Kai de un Husky miniatura. Hay algunas características claves que los distinguen. La máscara del Alaskan Klee Kai es una de sus características más importantes. La máscara significa que el perro tiene bandas de color alrededor de los ojos que corren por el hocico. Tres variedades de Alaskan Klee Kai han sido criados: Toy (hasta 13 pulgadas de alto), Miniatura (de 13 a 15 pulgadas) y Estándar (de 15 a 17 pulgadas de alto). El Alaskan Klee Kai puede tener muchos colores incluyendo el negro, gris, rojo y el hígado (una sombra de color marrón claro). El único color que no es considerado deseable es que sea completamente blanco. El Husky miniatura puede pesar hasta cerca de 35 libras. Se parece en todas las características al Husky de tamaño normal donde los machos alcanzan de 45 a 60 libras y las hembras de 35 a 50 libras. Pueden tener el pelaje de color gris, negro o rojos y algunas veces puede nacer un cachorro albino. Puede alcanzar una altura de 14 a 17 pulgadas al igual que el Alaskan Klee Kai. No se reconocen como dos razas por separadas y en su lugar son considerados Huskys muy pequeños que se encuentran en el grupo de Huskys miniaturas.