Diferencia entre un Maltés y un Maltipoo

Para las personas que aman la raza, pocos cachorros son más adorables que los Malteses. Su blanca cara lanuda tiene unos ojos como botones negros que han deleitado a las familias por milenios. Los cachorros Maltipoo también son adorables, pero la diferencia entre ellos y los Malteses incluye algo más que su tupido pelaje.

Estatus de la raza. El Maltés es una raza registrada con un estándar determinado. A diferencia del Maltipoo, el Maltés tiene una historia que se extiende por alrededor de 2.800 años. La raza ha tenido el mismo aspecto durante gran parte de este tiempo que conocemos gracias a las antiguas obras de arte de cerámica griega. Los Maltipoos, sin embargo, no son una raza verdadera. Este es un cruce o raza mixta que no tiene historia, tamaño, color, pelaje o temperamento estándar. La falta de estatus de la raza no debe impedirte que disfrutes de tu cachorro Maltipoo si ya tienes uno. Si estás pensando en comprar uno debes evitar cualquier vendedor que insista en que sus Maltipoos son perros de raza pura y quieran cobrarte como si lo fueran.

Variedad de pelaje. Los Maltipoos pueden heredar el tipo de pelaje de cualquiera de sus padres. Puede tener una capa sedosa como la de un Maltés o un pelaje muy encrespado como el de un Poodle. El pelaje del Poodle desarrolla largas esteras (llamadas cuerdas) o una capa que combina una serie de estas características, además, el Maltipoo puede venir en una gran variedad de colores y patrones. Esta variedad de pelaje los hace diferentes de los Malteses que tienen un solo tipo de pelaje largo y sedoso sin una capa inferior y que es de color blanco. Aunque muy pocos Malteses desarrollan manchas de color fuego o limón (las más comunes), cualquier desviación de blanco no es deseable de acuerdo con el estándar de la raza.

Variaciones de tamaño. El Maltés es una raza pequeña. El American Kennel Club lo sitúa en el grupo Toy con un peso deseado de menos de 7 libras siendo el peso preferido de 4 a 6 libras. Debido a que el Maltipoo se obtiene utilizando un Maltés y o bien un Poodle toy o un Poodle miniatura, puede alcanzar hasta 14 libras. Esto significa que un Maltipoo puede pesar dos o tres veces lo que se supone que debe pesar un Maltés.

Crianza responsable. Es probable que la mayoría de los criadores de Maltipoo amen realmente a sus perros, cuiden muy bien de ellos y disfruten de facilitarles a las personas cachorros sanos y felices. A pesar de esto no se están reproduciendo con una norma y como no tienen una composición genética consistente, es imposible hacer cualquier prueba de salud significativa más allá de los exámenes para cosas como el deslizamiento de rótula o problemas visibles de la piel. Este hecho hace que la cría de estos adorables mestizos represente una alta responsabilidad en la vida de aquellos que deciden hacerlo. Aunque no todos los criadores de Malteses de pura raza son responsables, los que crían a sus perros para la competencia en los espectáculos son más propensos a seguir las normas éticas del club que supervisa a su raza. Se paciente y tómate un tiempo para investigar acerca de los criadores responsables, los refugios de animales y las organizaciones de rescate para que puedas encontrar un cachorro lindo y saludable.