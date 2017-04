Diferencias entre los Pastores alemanes de pelo corto y los Pastores alemanes de pelo largo

Cuando Max von Stephanitz creó su raza de trabajo en la década de 1890, tuvo la visión de un perro valiente e independiente. Según Stephanitz, las apariencias no importan. Algunos de los perros que escogió para crear la raza naciente tenían pelaje largo y sus genes persisten después de más de un siglo.

El pelaje del Pastor alemán. Los registros estadounidenses dictan que un perro Pastor alemán debe tener un doble pelaje liso el cual tiene que ser corto en la cara, las patas y las almohadillas, el del resto del cuerpo debe ser de una longitud mediana. Los ejemplares con pelaje duro y ligeramente ondulado son permitidos, pero los de pelaje suave, sedoso y largo no. El corto y denso pelaje le proporciona protección contra las inclemencias del tiempo, un rasgo que es esencial para su función original como perro guardián de rebaño.

Pastor alemán de pelo largo. La versión de pelo largo carece de la capa interna que Stephanitz pensaba que era necesaria para que el Pastor alemán hiciera su trabajo. Este tipo de pelaje largo es suave al tacto y puede separarse a lo largo de la espina dorsal del perro. Como el pelaje suave suele ser en ocasiones absorbente, puedes imaginarte que reduce o incluso elimina su capacidad de ser resistente a la intemperie. Los registros europeos y estadounidenses han declarado que esta variedad no puede presentarse en exhibiciones.

Pastor alemán de pelo largo y liso. Esta variedad de pelaje es claramente más larga que la que tiene el Pastor alemán de longitud media, pero no alcanza las longitudes extremas del Pastor alemán de pelo largo. Los ejemplares de pelo largo y liso a menudo tienen la cara enmarcada con pelo largo por dentro y por detrás de las orejas, con un abanico de pelo que se extiende por detrás de los codos a la parte frontal de sus patas traseras. La cola está completamente llena de pelos. A diferencia de lo ejemplares de pelo largo, esta variedad tiene una capa inferior que los protege de la intemperie. En 2010 la organización alemana que supervisa la raza, Schaferhund-Verein, agregó el “pelo largo con lanilla ” el estándar que puede ser presentado en espectáculos o competencias. Este cambio es dramático para los amantes de la GSD recubierto de pelo largo.

Pastor de Shiloh. El Pastor de Shiloh se parece al Pastor alemán y de hecho desciende de este. A veces es confundido con un gran Pastor alemán pero difiere en altura y el tipo de pelaje. El Shiloh no debe medir menos de 26 pulgadas en el caso de las hembras y los machos no menos de 28 pulgadas. El pelaje del Pastor de Shiloh puede ser liso como el del Pastor alemán o “aterciopelado”, pero no puede exceder las 5 pulgadas de largo. Tina Barber, una ex criadora de GSD, fue la creadora del pastor de Shiloh, para lo cual utilizó Pastores alemanes, el “Malamute Gigante” y las líneas de Pastor Wurttem berger. El Wurttem berger es un viejo estilo de perro pastor que también fue utilizado en las líneas fundamentales del Leon berger, otro gran perro pastor con un pesado pelaje bastante largo. Aunque el Shiloh y el Pastor alemán de pelo largo están relacionados de muchas maneras no son la misma raza de perro.