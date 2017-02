Diferentes tipos de Rottweilers

¿El Rottweiler alemán, el Rottweiler americano y el Rottweiler Romano son de color negro y fuego? La respuesta depende de a quién le preguntes. Aunque tu Rottweiler no puede hablar puedes notar un acento alemán cuando ladra o puede adquirir un acento americano cuando vive en el extranjero.

Rottweiler americano. Si tu Rottweiler ha empezado a ladrar con un poco de jerigonza y adora el helado de vainilla y la tarta de manzana, es muy probable que tengas un Rottweiler americano. Dejando las bromas a un lado, es posible que hayas escuchado que los Rottweilers americanos son altos, de patas largas y carecen de la cabeza de bloque distintiva en la raza Rottweiler. La verdad es que un Rottweiler americano es simplemente un Rottweiler que nació en los Estados Unidos. Lamentablemente la reproducción indiscriminada en los Estados Unidos ha causado la propagación de muchos Rottweilers que no se ajustan al estándar de la raza.

Rottweiler alemán. Puedes haber escuchado acerca del Rottweiler alemán, una raza que ama las Bratwurst, la cerveza y sobre todo, tiene huesos gruesos, una cabeza grande en forma de bloque y un imponente cuerpo robusto. La verdad es que el Rottweiler alemán es simplemente un Rottweiler nacido en Alemania, así como un Rottweiler americano es aquel que nace en los Estados Unidos. Estos Rottweilers pueden parecer diferentes del Rottweiler americano por el simple hecho de que ADRK, que es el club de Rottweiler en Alemania, es muy selectivo con los perros que reproduce. De hecho los especímenes de cría deben superar requisitos físicos y temperamentales rigurosos antes de que los propietarios pueden reproducirlos.

Rottweiler romano. Si tu Rottweiler ha desarrollado una preferencia por el espagueti y la lasaña, hay posibilidades de que tengas un Rottweiler romano. En realidad este tipo de Rottweiler es un ejemplar de gran tamaño criado selectivamente para parecerse más a un Mastín. Este aumento de tamaño no se adhiere al estándar de la raza pero lo peor de todo es que vienen unidos a un alto precio: una mayor probabilidad de padecer de displasia de cadera y otros problemas ortopédicos. El término “Rottweiler romano” es un truco de ventas creado por criadores poco éticos con la esperanza de atraer compradores. Si por casualidad te topas con un criador que vende romanos, colosales o Rottweiler king, lo mejor es salir en sentido contrario y encontrar un “Rottweiler real” que se adhiera a la norma.

Rottweilers raros. De vez en cuando puedes encontrarte con un criador que afirma vender Rottweilers valiosos y preciados. Los Rottweilers rojos, azules o albinos ocasionalmente pueden ser objeto de publicidad como especímenes altamente deseables. Aunque estos perros pueden parecer atractivos no son Rottweilers que cumplen con las normas de la raza y se cree que son el resultado de la reproducción de un Rottweiler con un perro de otra raza. Otros Rottweilers “raros” incluyen el Rottweiler de pelo largo que no califica dentro del estándar del American Kennel Club.

Rottweilers con cola. Cuando las personas ven un Rottweiler con cola a menudo se preguntan si se trata de un tipo de Rottweiler diferente o de una raza totalmente diferente. Los Rottweilers con cola son sólo Rottweilers con colas. Muchos Rottweilers alemanes son vistos con colas desde 1999 siendo prohibida en este país la práctica de amputación. El estándar del ADRK exige que un Rottweiler tenga la cola de su tamaño natural mientras que las normas de American Kennel Club admiten la cola cortada, pero el conjunto de la cola es más importante que la longitud. Cada vez son más los criadores que muestran Rottweilers con cola y donde es permitido amputarla, los dueños le amputan o le dejan la cola a su mascota según sus preferencias.

Rottweilers verdaderos. Los Rottweilers verdaderos son aquellos que se corresponden con el estándar de la raza. El ADRK redactó un estándar para la perfección de la raza y el American Kennel Club y el British establecieron otros estándares. Si pones un Rottweiler nacido bajo los estándares americanos al lado de un Rottweiler nacido bajo los estándares del ADRK, es posible que no puedas distinguir cuál es cada uno. No importa el país de origen, los mejores representantes de la raza son aquellos que provienen de criadores éticos que reproducen sus perros de acuerdo con las normas. La conclusión es que hay, en última instancia, dos tipos de Rottweilers: los que han sido reproducidos correctamente y los que no, siendo el país donde nace lo que lo convierte en un Rottweiler americano, francés, italiano o canadiense.