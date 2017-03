Directrices para alimentar a un Bulldog americano

El Bulldog americano es generalmente dulce, juguetón y grande. Es probablemente que tu mascota coma cualquier cosa que pueda conseguir con sus sucias paticas, por lo que eres responsable de darle las porciones adecuadas de su comida y controlar su peso. Los Bulldogs de manera general son bastante saludables, por lo que si lo alimentas correctamente tendrá una vida más larga y feliz.

Como alimentar a un cachorro. Los cachorros son muy glotones por naturaleza y los Bulldogs no son la excepción. Hasta que tu cachorro tenga cerca de 4 meses de edad debe comer casi dos veces más que un perro adulto. Sigue siempre las instrucciones del envase de alimento para que le des las porciones correctas ya que la cantidad nutricional varía de una marca a otra. Debes tener presente que un cachorro de 4 meses de edad debe comer de tres a cuatro tazas de alimento por día divididas en cuatro comidas. Entre los 4 y los 6 meses debes darle tres comidas con2¼ tazas de alimento por día.

Cantidad y frecuencia. Después de seis meses tu perro debe tener un régimen de alimentación para perros adultos: 1 ½ taza de alimento por día dividida en dos comidas. Los Bulldogs tienen una tendencia a atiborrarse de comida cuando tienen una alimentación libre y al comer demasiado y muy rápido pueden enfermarse. A diferencia de otros perros que pueden auto regularse sus comidas, los Bulldogs deben ser alimentados con un horario de rutina para mantener su digestión saludable y regular.

Evitar la obesidad. Monitorea el peso de tu Bulldog desde que es un cachorro porque esta raza pequeña y robusta es propensa a padecer de problemas en las articulaciones y los huesos cuando tiene sobrepeso. Al ser una raza naturalmente rechoncha y arrugada, es posible que tengas dificultades para calcular su peso sin una báscula. En su lugar puedes poner tus manos en sus laterales y tocarlo para ver si tiene mucho volumen. Cuando tu perro esté de pie, pon tus manos alrededor de su cintura colocando los pulgares en la columna vertebral y estirando los demás dedos a lo largo de los laterales. Si puedes sentir sus costillas sin apretarlo demasiado entonces está en buena forma, de lo contrario debes restringir gradualmente su dieta y hacer que camine un poco más por las mañanas.

Las golosinas y el comportamiento. La alimentación de tu perro no termina con los alimentos que le pones en su cuenco. Tienes que controlar también su ingesta de golosinas o de lo contrario su salud y comportamiento pueden verse afectados. Nunca le des a tu cachorro una golosina sin que se lo haya ganarlo o no va a estar motivado cuando intentes entrenarlo. En su lugar debes recompensarlo con atención como puede ser jugar juntos o dar un paseo, lo cual le ayudará a mantener un peso saludable. Cuando le des golosinas durante la formación recuerda no sobre alimentarlo y mira siempre las instrucciones del envase.