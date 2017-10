Distichiasis en un Bulldog

La Distichiasis es un desorden hereditario en la pestaña que afecta a muchas razas de perros. Es común en ciertas razas incluyendo el Bulldog inglés. Conocer los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento es bueno para que puedas ayudar a tu cachorro a lo largo de su vida.

Distichiasis. La distichiasis hace que un mayor número de pelos crezcan en un lugar anormal del párpado. Como resultado el pelo de la pestaña puede tocar la córnea o la conjuntiva del ojo causando irritación y posibles daños. La distichiasis es un trastorno hereditario que puede afectar a tu Bulldog a cualquier edad. La severidad de la condición depende de cuántos pelos adicionales estén presentes, cuánto tiempo y cuán rígidos son así como su ubicación exacta en el párpado.

Síntomas. Los síntomas que pueden decirte que tu Bulldog tiene Distichiasis incluyen manoseo en los ojos, exceso de parpadeo, fasciculaciones del párpado, lagrimeo de los ojos o cambios en la pigmentación del iris. Los casos más leves pueden no ser evidentes porque a menudo tienen pelos más suaves y más pequeños. Los perros afectados no siempre muestran todos estos síntomas por lo que es vital que el veterinario examine los ojos de tu Bulldog durante los chequeos.

Diagnóstico. Para diagnosticar a tu Bulldog el veterinario inspeccionará sus ojos y las pestañas. Puede realizar un test de Schirmer que mide la producción de lágrimas. Podría también examinar el ojo de tu perro para ver si tiene úlceras en la córnea. Medir la presión ocular ayudará a determinar si los ojos tienen exceso de presión de fluido. La presión intraocular elevada puede ser una emergencia médica ya que puede conducir a la ceguera si no se trata.

Tratamiento y cuidado. Si la distichiasis no se trata causa dolor crónico y posibles úlceras corneales, por lo que es recomendable la extirpación quirúrgica. Las opciones más favorables incluyen electrólisis y la criocirugía que congela el borde del párpado donde se encuentra el exceso de pelo. Ambos procedimientos destruyen los folículos pilosos previniendo que vuelvan a crecer. No obstante, un nuevo crecimiento es posible, así que serán necesarias visitas de seguimiento al veterinario. Los Bulldog que tienen distichiasis no deben reproducirse porque es una enfermedad hereditaria.