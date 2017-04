¿El Antiguo perro pastor inglés se lleva bien con los gatos?

El Antiguo perro pastor inglés tiene un carácter dócil que le permite ser un compañero ideal para los gatos que no se sienten intimidados por los perros. Con el temperamento correcto, introducciones cuidadosas y tiempo para que se conozcan entre sí, tu gato y tu perro pastor inglés pueden llegar a ser grandes amigos.

Compañeros cercanos. Con su temperamento dócil, amante de la diversión y sociable, el Antiguo perro pastor inglés en ocasiones se lleva bien con los gatos. De hecho, si dejas a tu perro solo con regularidad, es posible que desees que tenga un amigo felino que sea amistoso. Un gatico puede ofrecerle a tu perro la compañía que anhela y también mantenerlo entretenido para que no se aburra y se meta en problemas. Estos perros son orientados a la familia y muchos van a ampliar fácilmente su círculo familiar para incluir a los gatos y otros animales domésticos.

Encontrar el cachorro correcto. Un Antiguo perro pastor inglés que tiene un temperamento afable y amable, probablemente puede adaptarse bien a estar con un gato. Por desgracia algunos criadores no son cuidadosos al elegir perros para reproducirlos y no tienen en cuenta el temperamento, la salud y bienestar emocional de estos y sus cachorros pueden tener mal comportamiento, ser ansiosos o temerosos. Es importante encontrar un criador de renombre o una asociación de rescate que tenga estos aspectos en cuenta para que el nuevo miembro de tu familia sea un ejemplar sano y feliz. Estos perros dóciles deben ser capaces de adaptarse con facilidad a vivir con un gato sin importar la edad. Mientras que un cachorro travieso puede ser un mejor compañero para un gatico, un adulto bien educado generalmente tiene una personalidad amable que no parece amenazadora o abrumadora para muchos gatos.

Encontrar el gato correcto. Los gaticos tienen temperamentos tan variados como los perros, pero por lo general se adaptan con más facilidad que los gatos adultos a la vida con un perro ya que tienden a ser más audaces, aventureros y abiertos a nuevas experiencias y compañeros. Eso no quiere decir que no se puede introducir a un gato adulto con un perro, especialmente si es un Antiguo perro pastor inglés. Algunos gatos no siempre le dan la bienvenida a un perro grande que irrumpe en su propio terreno mientras que otros desarrollan gradualmente una relación neutral, amable e incluso juguetona. Antes de decidir que dos animales de especies diferentes vivan juntas, debes introducirlos y ver cómo interactúan.

Hacer las presentaciones. ¿Cómo puedes introducir a un Antiguo perro pastor inglés y un gatico para que influya en la velocidad con la que se sienta cómodo e incluso en la calidad de su relación? Proporciona varios lugares altos para que el gato pueda retirarse para observar con seguridad las cosas. Si es posible deja que entre en la habitación unos minutos antes que el perro para que pueda explorar el lugar e identificar las rutas de escape. Mira el lenguaje corporal de los animales durante el encuentro inicial. Si tu amigo canino parece hostil, gruñe o chasquea los dientes, es probable que no vaya a ser el mejor compañero para un gatico. Si el gato se encoge en un rincón, escupe o rechifla, puede ser que nunca llegue a llevarse bien con un perro. Por otro lado, si parece más curioso que asustado, incluso si mantiene la distancia, puede ser que tengan posibilidades de ser compañeros. Deja que los animales se acostumbren el uno al otro a su propio ritmo y podrías estar viendo el comienzo de una eterna amistad.