El aumento progresivo de peso de un Bulldog

Es increíble pensar que un cachorro de Bulldog de apenas unos centímetros de altura a sus pocos días de nacido, con su tierna apariencia y ojos saltones, llegará a alcanzar un gran tamaño, al convertirse en un perro adulto, con una apariencia entonces que sólo una madre podría amar. Su aumento de peso depende de varios factores que debes cuidar o simplemente tendrás un perro que probablemente no crecerá sano y lucirá aún más imponente.

Cachorros recién nacidos. Los cachorros recién nacidos de Bulldog por lo general pesan entre 10 y 14 onzas. Algunos criadores dicen que aquellos cachorros que nacen con un peso significativamente por debajo del normal requerirán de mayor cuidado y tendrán que ser alimentados con más frecuencia con porciones más pequeñas que sus compañeros de camada que tienen el peso promedio. Un cachorro recién nacido robusto y sano pesará de 14 a 18 onzas y probablemente su tamaño será mayor al de sus hermanos de camada, siendo esto muy normal entre los cachorros de Bulldog.

De cuatro a cinco semanas. Cuando tiene alrededor de un mes, el peso de un cachorro de Bulldog será más del doble del que tenía al nacer, siendo de 3 a 5 libras. Los cachorros más grandes tendrán un poco más de peso y los más pequeños un poco menos. A pesar de esto el tamaño del cachorro al nacer no siempre será un indicador de la cantidad de peso que va a tener en un mes. El apetito, capacidad de succionar, la calidad de la leche de la madre y resistencia del cachorro influirán a medida que este vaya creciendo. Cuando tiene esta edad y peso el cachorro estará caminando libremente por las habitaciones cercanas.

De dos a tres meses. En unos dos meses el cachorro de Bulldog promedio tendrá un peso de entre 5 y 7 libras. Este es el período que los criadores de esta raza llaman “fase desgarbada” porque los cachorros no se parecen en nada a un Bulldog adulto. Sus patas parecen ser demasiado largas, las cabezas muy pequeñas y las arrugas comienzan a desaparecer. Esto puede hacer que te preguntes si tu cachorro es en realidad un Bulldog. No debes desanimarte porque esta fase no durará mucho.

De cuatro a seis meses. A partir de los cuatro y hasta que el cachorro tenga seis meses de edad tendrá un peso de 11 a 17 libras. Gran parte de lo que pese en esta etapa dependerá de su dieta y nivel de actividad. Un cachorro de Bulldog debe ser alimentado con una comida de alta calidad para cachorros. Las etiquetas de los alimentos para cachorros incluyen el horario de alimentación en que debes darle el alimento. Si no estás proporcionando una comida preparada comercialmente y le estás cocinando su comida o dándole una dieta cruda, consulta con el criador o el veterinario para que te dé instrucciones de alimentación.

De seis meses a la edad adulta. Los Bulldogs son considerados cachorros hasta que tienen cerca de 18 meses de edad, así que tu mascota debe continuar con una comida para cachorros hasta entonces. A medida que crece hasta alcanzar la edad adulta va a aumentar cerca de 6 libras en los próximos seis meses o alrededor de una libra por mes si es alimentado con una dieta adecuada. Una hembra adulta finalmente tendrá un peso cercano a las 40 libras mientras que un macho tendrá unas 10 libras más a medida que continúa creciendo y adquiriendo músculos por dos años más.