¿EL Chow Chow tiene un pelaje para el invierno?

Si compartes tu vida con un Chow chow entonces te gustan los perros con mucho pelo. Estos en particular tienen una doble capa de pelo: la interna y la externa más densa que la primera. Aunque esta raza tiene mucho pelo durante todo el año, en invierno tiene más, por lo que podrás acurrucarte a su lado para mantenerte cálido en las frías noches de invierno.

Chow Chow. Famoso por su lengua negra, el Chow chow se remonta a miles de años en su natal China, desde donde fueron importados hacia el oeste en grandes cantidades de ejemplares a finales del siglo XIX. Tu Chow chow es un buen perro guardián, muy territorial y protector de su hogar. No es de mucha energía por lo que un par de paseos todos los días satisfarán sus necesidades básicas de ejercicio. En cierta forma esta raza es como un gato en el cuerpo de un perro. Tiene un carácter enigmático e independiente y no está excesivamente preocupado por complacer a su dueño.

Pelaje. El Chow chow viene en dos tipos de pelo, el suave y el áspero y ambos tienen una doble capa. La versión suave tiene una densa capa externa sin pelo en la cola o las patas y muy poco alrededor del cuello. Cuando la mayoría de las personas se imaginan a un Chow chow piensan en el que tiene el pelaje áspero, este tiene un pelaje externo recto y áspero y la capa interna mucho más suave, tiene un prominente pelaje alrededor del cuello y la cabeza así como la cola y las patas totalmente peludas. El color de pelo aceptable en la raza es rojo, negro, crema, azul, gris y canela.

Derrame. El Chow chow es una raza para aquellas personas que no les incomoda tener pelo de perro por toda la casa. La mayor parte del año derrama muy poco pelo, sin embargo al llega la primavera el pelaje de invierno comienza a caer en grandes cantidades y esto se repite en el otoño cuando muda el pelaje de verano. En estos momentos tu casa puede parecer una gruesa ciudad de pelos si no pasas la aspiradora todos los días. Generalmente tendrás dos semanas con mucho durante cada temporada en las cuales tu amigo peludo no será un rociador de pelos.

Aseo. Ya sea que tu Chow chow tenga el pelo suave o áspero, requerirá de un cepillado regular. Los que tienen el pelaje suave sólo necesitan un buen cepillado una vez por semana mientras que el de pelo áspero debe ser cepillado con un día de por medio o todos los días. Como el Chow chow no es el perro más cooperativo del mundo debes cepillarlo regularmente desde que es un cachorro para que la experiencia le resulte lo más agradable posible.