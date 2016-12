El comportamiento del Bulldog Americano vs el del Labrador Retriever

Ambas razas, Bulldog americano y Labrador Retriever son conocidos por ser buenos compañeros para todos los miembros de la familia, aunque estas dos razas a menudo tienen personalidades muy diferentes. Ambos pueden ser distantes, torpes y llenos de energías, siendo conocidos por su lealtad e inteligencia.

Comportamiento general de un Labrador. Es un compañero leal con tendencia a ser sociable y amable con el hombre y los animales, el Labrador ha estado durante años entre las mejores razas para las familias. Nunca tímido cuando es adulto, el Labrador va a servir como compañero y entretenimiento sin fin a tu familia. Siempre está dispuesto a complacer a los demás miembros de la familia aunque puede llegar a ser bastante aburrido cuando no recibe suficiente atención, juguetes y oportunidad para realizar ejercicios. Fiel a su nombre, el Labrador Retriever generalmente disfruta recuperando objetos, ya sea durante un juego de buscar o simplemente por llevar un objeto en la boca. A pesar de que es leal y te protegerá en la medida de sus posibilidades, el temperamento cortés del Labrador y la falta de hostilidad hacia el hombre le impiden ser un buen perro guardián.

Comportamiento general del Bulldog americano. Al igual que el Labrador, el Bulldog americano es ideal como mascota debido a su temperamento y carácter. La rica historia del Bulldog americano ha creado un compañero sólido adecuado para las familias actuales. Siempre alerta y difícil de distraer, esta raza evaluará activamente la situación que se presente y tomará las decisiones que crea convenientes para su familia. Su apariencia intimidante, valentía y audacia, lo hace un perro guardián ideal aunque no es demasiado agresivo u hostil en situaciones comunes. A menudo distante y torpe, el Bulldog americano proporcionará entretenimiento al mismo tiempo queman tendrá un temperamento amable y risible.

Pros y contras. Ambas razas son muy trabajadoras e inteligentes pero esto implica que pueden aburrirse fácilmente cuando no son capacitados adecuadamente o no reciben la atención que requieren. Un perro aburrido a menudo se convierte en un perro destructivo que exhibirá malos comportamientos como la masticación o ladridos excesivos. La formación es necesaria para ambas razas así como una mano estricta pero amorosa que los guíe.

Consideraciones. Ambas razas son bastante grandes, pudiendo alcanzar el Labrador Retriever en ocasiones más de 100 libras y el Bulldog americano está en el mismo rango de peso. Por esto puede que no sean adecuados para los niños más pequeños, porque a pesar de que no son maliciosos, puede que no sepan medir su propio tamaño y fuerza cuando juegan o están cerca de ellos. Como “raza del matón” el Bulldog americano es a menudo mal etiquetado al ser considerado un perro peligroso debido a su apariencia. Aunque son mascotas amorosas, estas dos razas no son ideales para tenerlas en un apartamento. Ambos perros necesitan espacio para correr, ejercitarse y pasar tiempo con la familia para estar sanos, activos y felices.