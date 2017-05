El cruce entre las razas border collie y labrador retriever

Uno de los perros más grandes obtenidos mediante cruces, el “borador” es una mezcla entre el labrador retriever y el border collie. Eso no significa que se obtiene un perro que pastorea aves, se trata de un perro grande, enérgico, deportivo y amistoso.

Tamaño. De acuerdo con las normas establecidas, la altura del border collie oscila entre 18 y 22 pulgadas con un peso de 30 a 45 libras, mientras que la altura del labrador oscila entre las 21,5 y 24,5 pulgadas y su peso se extiende desde 55 hasta 75 libras. En ambas razas, los machos son más grandes que las hembras. Por tanto el borador debe ubicarse en algún lugar comprendido entre las mediciones de ambas razas, casi tan altos como ellos, pero más delgado que el labrador.

Apariencia. El borador luce típicamente como una mezcla de ambas razas, con el pelaje negro y blanco del border collie o con el predominantemente color negro o dorado del labrador, con manchas blancas en la cara, el pecho y las patas. Si un borador se inclina más hacia el lado de la familia labrador, probablemente arrojará un poco de pelo, no obstante, el pelaje del borador es relativamente libre de caspa, lo que es una ventaja para las personas que sufren de alergias a la caspa de perro.

Ejercicio. Este no es el tipo de perro ideal para quien pasa mucho tiempo sentado en el sofá, viendo la televisión. El borador es el cruce entre dos de las razas más activas en el mundo canino, por lo que este perro requiere la práctica de ejercicio. Ambos padres son de razas con mucha energía que no se cansan fácilmente. La sangre del labrador calma un poco la hiperactividad del collie, pero no es un perro para vivir en un apartamento pequeño o simplemente dar una caminata diaria alrededor de la cuadra. El borador es el compañero ideal si te gusta dar largos paseos y correr, su energía coincide con la de los niños pequeños, por lo que se convierte en un gran perro de familia.

Temperamento. Bondadoso y amable, el borador desciende de dos razas de perros muy inteligentes. Los labradores generalmente son el perro de elección para servir a los ciegos y discapacitados, mientras que la laboriosidad del border collie es incomparable. El borador suele sobresalir en la obediencia y agilidad durante las actividades de entrenamiento, así como en los deportes caninos. Si un perro borador tiende más hacia su lado border collie podría ser un tanto excitable, pero esto es algo que se puede mejorar con un buen entrenamiento. En general, este perro es un excelente compañero para las personas activas.