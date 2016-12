El cuidado de lo corgis

En general, el cuidado de los corgis es el mismo que para cualquier otro perro. Se basa en proporcionar alimentos nutritivos, agua limpia, ejercicio y mucho amor. Sin embargo, con sus cortas piernas, espalda larga y su historial como un animal de trabajo, el corgi tienen algunas necesidades específicas.

Ejercicio

Todos los perros necesitan hacer ejercicio regular, pero el corgi necesita el ejercicio diario más que algunas otras razas. Los corgis fueron criados originalmente para pastorear el ganado, lo que significa que tienen energía y resistencia para hacer el trabajo de un día largo. Sin ejercicio regular, un corgi puede tornarse hiperactivo y destructivo en interiores. Debido a la forma de su cuerpo, son propensos a padecer problemas con sus espaldas. También son conocidos por su apetito voraz y el sobrepeso aumenta la probabilidad de problemas en la columna vertebral. Esta es otra razón para que su corgi haga suficiente ejercicio cada día y mantenga un peso saludable.

Aseo

Los corgis no requieren de un aseo especial, de hecho, no deben bañarse con más frecuencia que cada tres semanas. Muchos dueños los bañan sólo una vez cada pocos meses. Se deben cepillar una vez por semana para eliminar el pelo suelto. Estos perros arrojan un poquito de pelo todos los días, pero dos veces al año mudan el pelaje copiosamente y durante estas etapas es posible que necesiten el cepillado diario. Muchos corgis no requieren recortes de uñas porque debido a sus niveles de actividad, sus uñas se desgastan naturalmente durante el ejercicio.

Salud

Todos los corgis tienen enanismo. Debido a la forma de sus cuerpos, la espalda larga y las piernas cortas, son más propensos que otras razas a padecer problemas con la espalda y la columna vertebral, así como con las articulaciones y la artritis. También desarrollan displasia de cadera con mayor frecuencia que otras razas. El ejercicio regular, control del peso y la buena nutrición son importantes en la disminución de la probabilidad de que un corgi desarrolle alguno de estos problemas de salud. También se deben tomar medidas para desalentarlo ante el impulso de saltar fuera de los muebles, como la cama o el sofá, ya que podría conducir a lesiones en la espalda o en las articulaciones.

Conocimiento

Conocer bien a su corgi y lo que lo hace un perro único es una parte importante del cuidado de su mascota. Los corgis son conocidos como perros “charlatanes”. Ladran alertas, ladran al jugar, se quejan y gritan. Entienda que su perro es muy vocal, y aunque el entrenamiento puede cambiar esto un poco, debe estar preparado para escuchar la charla de su perro. Este comportamiento es el resultado de sus antecedentes de pastoreo. A menudo se cree que son una raza de mal comportamiento debido a su rango de vocalización, que a veces parece estar gruñendo cuando en realidad no lo está o mordiendo cuando está solo pellizcando. Ambos son comportamientos normales en un corgi y forman parte de su atención y cuidado diario.