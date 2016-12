El cuidado y mantenimiento de un Border Collie

El Border Collie es un perro de altas necesidades de mantenimiento que no tiene tiempo para preocuparse por su apariencia. Son tan dedicados al trabajo como ningún otro perro por lo que no le importará cuan sucio esté su puesto de trabajo, así que prepárate para largos ratos de aseo. Por otra parte si tu Border Collie no tiene como expulsar para toda esa energía que tiene, puede dedicarse a desarrollar una serie de travesuras.

Temperamento. El Border Collie es como un máquina de energía. Es un perro extremadamente inteligente, tanto que intimida. Si no eres una persona activa que puedes pasar mucho tiempo con tu mascota, ni siquiera pienses en tener un Border Collie. El cuidado apropiado de esta raza no es sólo satisfacer sus necesidades básicas. Puede darte más que muchos otros perros pero también exigirá más de ti. Aunque es extremadamente leal a su dueño, es desconfiado con los extraños. Va a mirarte de una manera que puede hacerte fanático de esta raza.

Ejercicio. Tu Border Collie requiere no sólo una gran cantidad de ejercicio físico diario sino que también necesita de estimulación mental. Este no es un perro para tener en un apartamento a menos que te guste participar en los maratones. Tu perro puede correr a tu lado mientras practicas, de lo contrario necesitas un patio trasero vallado para que tu mascota pueda correr a plenitud.

Entrenamiento. La primera vez que traes a un perro a casa, socialízalo tanto como sea posible y llévalo contigo siempre que puedas. Aunque la formación de un Border collie es fácil, el desafío lo mantiene interesado. Es un alumno superdotado y talentoso que rápidamente estará aburrido. Ya que es tan brillante y obediente y su instinto de reunir en manada tan intenso, debes encontrar actividades que sean divertidas para ambos. Si hay clubes de ovejas de pastoreo en la zona puedes llevarlo para que utilice su inclinación natural. De seguro te has percatado de que vigila todo lo que tiene a la vista. Si tienes felinos en el hogar debes saber que tu Border collie puede querer reunirlos en manada. Si tienes niños o hay niños que suelen visitarte, también va a querer agruparlos. Ese es el tipo de comportamiento que hay que cortar de raíz. Si no hay ovejas cerca prueba la agilidad, búsqueda, flyball y otros deportes caninos activos para mantener a tu amigo motivado.

Aseo. El pelaje largo del Border Collie necesita ser cepillado con regularidad pero es un perro de trabajo. El American Kennel Club incluso penaliza a los que tienen el pelaje excesivamente cuidado en las exhibiciones.

Salud. El Border Collie es una raza generalmente sana pero puede sufrir de problemas de los ojos o displasia de cadera que es una malformación de la articulación de la cadera. La epilepsia y las alergias resultantes de problemas de la piel también afectan a la raza. Compra tu cachorro a un criador de renombre que debe ofrecerte una garantía de salud.