El derrame de pelo de un Akita

Si tienes la intención de añadir un Akita a tu vida, asegúrate de que tienes una buena aspiradora. Aunque derrama gran cantidad de pelo en la temporada de muda, es un perro limpio. Los Akitas en realidad se asean solos y lo curiosos es que lo hacen mucho más que los gatos.

Muda del pelaje. Los Akitas en realidad no derraman pelo todo el año, aunque lo parezca. Es una raza que tiene una doble capa de pelo que muda completamente dos veces en este período, lo que ocurre en intervalos de seis meses, por lo general en invierno y verano. No obstante, ese ciclo de muda puede tomar de dos a cuatro semanas, por lo que en el peor de los casos, tendrás dos meses de abundante trabajo recogiendo pelo de tu perro. Vas a tener grandes mechones de pelo por todo el lugar. El cepillado regular ayudará a reducir el volumen de pelo en la casa pero sin duda alguna no lo eliminará por completo.

Aseo. La doble capa de pelo del Akita es gruesa, áspera y corta, siendo la capa interior más gruesa y suave. En los hombros y el extremo trasero el pelo mide unas 2 pulgadas de largo, un poco más largo que el del resto del cuerpo, exceptuando la cola, que es donde es más largo. Si tienes que llevar a tu perro con un profesional para que lo asee, va a darle un baño y un cepillado pero no le hará ningún corte de pelo para seguir los estándares de la raza. Si alguna vez te sientes frustrado por el derrame de pelo, debes resistir la tentación de hacerle un corte, ya que es posible que nunca vuelva a crecer. Cepilla a tu perro varias veces a la semana con un cepillo de metal su capa externa y con una herramienta de “rastrillo” la interna.

El lugar donde vives. La cantidad de pelo con la que tendrás que lidiar estará en dependencia del lugar donde vives. Si vives en un clima donde el cambio de estaciones no es tan dramático, el nivel de derrame de pelo de tu Akita podría ser más leve. Si por el contrario hay cambios bruscos de temperatura de invierno a verano, como en Nueva Inglaterra, debes estar preparado para que tenga un gran derrame de pelo y sea por más tiempo. Si vives en el sur, la muda de pelo será un poco menor.

El lado positivo. Aunque no puedes escapar del derrame de pelo semestral, hay elementos positivos en el pelaje del Akita. Además de la tendencia a auto-asearse, los Akitas no tienen olor a perro. Es posible que tengas pelo en la casa pero sin el olor característico. Cuando se ensucian, la tierra tiende a secarse y a caerse del pelo. Algunos perros no mudan el pelaje pero derraman todo el año pero por lo general aparte del derramamiento de temporada, no tendrás mucho más pelo de perro en la casa.