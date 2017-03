El desarrollo de un Shih Tzu

Ese adorable cachorro de Shih Tzu que estás abrazando crecerá sin que puedas darte cuenta. Cuando tenga un año todavía se verá bien en tus brazos y tu regazo, pero para ese período serás testigo de todas las etapas de su desarrollo.

Las primeras semanas. Los cachorros nacen ciegos y sordos por lo que dependen totalmente de la madre. A las 3 semanas tu mascota puede comenzar a ver y oír y aquellos que son saludables ganan un poco de peso cada día. A las 4 semanas sus dientes de leche inician la aparición y comienza el proceso de destete. Le encanta explorar su entorno con sus compañeros de camada por lo que debes asegurarte de que la casa es a prueba de cachorro. Debes llevarlo al veterinario para que le administre las primeras vacunas y lo desparasite.

Llevarlo a casa. Entre 8 y 12 semanas los cachorros pueden ir a sus nuevos hogares. Tu mascota come alimento sólido para cachorros y ya que tienen todos los dientes de leche. Asegúrate de darle juguetes para masticar y así evitarás que muerda algo que no debe. Sé paciente con allanamiento de morada ya que el Shih Tzu no es un perro fácil de entrenar pero la práctica hace al maestro.

A los cinco meses. Los dientes permanentes están reemplazando los dientes de leche. La etapa de dentición le provocará dolores en la boca por lo que va a querer masticar algo. Asegúrate de darle juguetes para masticar para que no muerda algo que no debe. El último molar no le saldrá hasta que tenga unos seis o siete meses, por lo que puedes esperar que tenga ansias por masticar algo.

Seis meses. En este tiempo tu cachorro está en la pubertad. Si es hembra puede tener su primer celo o demorarse hasta que tenga un año, pero si es macho puede comenzar a reproducirse. Discute con el veterinario cuando es el mejor momento para esterilizar o castrar a tu mascota antes de que llegue a esta etapa. Si tienes la intención de mostrar a tu perro en exhibiciones de razas, la esterilización o castración no es una opción para un Shih Tzu.

Diez Meses. Compraste un Shih Tzu ya que querías un pequeño perro con un pelaje hermoso, ¿no? Pues bien, a esta edad comienza a cambiarle por uno suave y esponjoso. Aunque puede llegar a tener esteras no debes preocuparte porque pasará. En el momento en que esté en plena madurez, el pelaje será más fácil de cepillar. El Shih Tzu requiere de un alto mantenimiento, por lo que si no puedes asearlo correctamente puedes llevarlo a un peluquero.

Adulto. Para su primer cumpleaños tu Shih Tzu ya será un adulto. Las normas del American Kennel Club para un Shih Tzu crecido completamente dice que tiene que tener una altura ideal de entre 9 y 10,5 pulgadas. No debe tener menos de 8 ni más de 11 pulgadas de alto. El peso debe estar entre 9 y 16 libras siendo los machos más grandes que las hembras. Un Shih Tzu no debe ser tan alto como para que sus patas parezcan largas ni tan bajo que parezca gordo o enano.