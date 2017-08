El entrenamiento de un Parson Russell Terrier

russelSi te has preguntado sobre la diferencia entre el Jack Russell terrier y el Parson Russell terrier, aquí está la respuesta: no hay mucha. Ambos llevan el nombre de la misma persona, el reverendo John Russell, quien fue el desarrollador original de las razas. El Parson Russell es un perro de caza que fue criado para trabajar, su entrenamiento requiere de mucha paciencia.

Parson Russell terrier. John Russell era un reverendo y uno de los cazadores de zorros más ávidos del siglo XIX en Inglaterra. Los terriers que llevan su nombre se desarrollaron como cazadores de estos animales. Ladrar y cavar es parte de la genética de un terrier, así que si esto es algo que no puedes tratar de eliminar en un perro, lo mejor es que no tengas un Parson Russell terrier o un Jack Russell terrier si no te gustan estos comportamientos. Por otro lado, si quieres un compañero cariñoso y activo, entonces es el indicado. Este pequeño perro atlético e inteligente requiere de un trabajo. Un Parson Russell terrier aburrido es un perro destructivo.

Entrenamiento. Aunque es importante entrenar a cualquier perro, es absolutamente crucial para a un Parson Russell terrier. El Parson Russell tiene una verdadera inclinación por las travesuras, al menos eso es lo que se dice. Esta es una raza a la que le gusta cazar, aunque podría no ser práctico en la vida moderna. Es valiente y decidido. Vas a tener tu patio trasero a prueba ya que este pequeño individuo hará todo lo posible por salir si detecta una presa, ya sea una ardilla, un conejo o el gato del vecino. Por el instinto de presa que tiene un Parson Russell terrier, cualquier criatura puede terminar muerta. Puede cavar por debajo de una cerca o escalarla de ser necesario y no dejará que una barrera invisible lo perturbe. Ninguna pequeña descarga disuadirá a un Parson Russell terrier de su persecución. Lleva a tu cachorro a clases de obediencia desde pequeño, aprenderá rápidamente y disfrutará de la experiencia porque se esforzará trabajando y tendrá la oportunidad de relacionarse contigo.

Earthdog. Las competencias de Earthdog le permiten a tu Parson Russell terrier hacer lo que mejor sabe. El entrenamiento comienza con ratas enjauladas. Los competidores se lanzan en túneles de diversa complejidad para localizar la rata enjaulada. A medida que avanza a través de las etapas de Earthdog, las tareas se vuelven más complejas y tu papel como guía se complica aún más. El perro que gana el título de Maestro Earthdog debe investigar un túnel sin que le muestres un aroma, sólo porque se lo indicas y a continuación debe encontrar la entrada de un túnel que si tiene una presa dentro y estar en el durante un plazo determinado.

Otras competencias. Puedes entrenar a un Parson Russell terrier para que participe en concursos de obediencia y agilidad ya que son las competiciones en las que más participan los perros de pura raza. Existen otras pruebas que son sólo para terriers y otros perros criados para cazar como el Perro salchicha. Estas pruebas incluyen carreras de velocidad con o sin obstáculos. Tu perro puede competir con un Parson Russell o un Jack Russell terrier que sea de edad similar persiguiendo a un señuelo. Todos los perros están amordazados durante las carreras para su propia protección y la de sus guías. Otra competencia adecuada para un Parson Russell terrier es las carreras de la rata almizclera, que consiste en perseguir a un señuelo en el agua. Los eventos que consisten en buscar en un granero cuentan con un establo simulado donde los Parson Russell terrier pueden practicar la localización de las presas. Puedes pedirles a los agricultores cuyos graneros están infestados por ratas que te dejen entrenar a tu perro en ellos.