¿El Fox terrier es bueno con los gatos?

El Fox terrier es un excelente perro de compañía pero está entre las pocas razas que no se lleva bien con los gatos. Esta raza es alegre, inteligente, muy activa; este cazador por naturaleza en ocasiones no se lleva bien con otros animales domésticos. Adora a su familia pero por lo general prefiere ser el único animal en la casa.

Seguridad. El Fox terrier promedio tiene un impulso tan fuerte de caza que no le permite ser un compañero seguro para un gato. Criado para detectar, perseguir y atrapar zorros, estos perros instintivamente ven a los animales pequeños como presas. Incluso si crías a tu Fox terrier desde cachorro, no puedes quitarle su impulso genético de cazar. Cuando tiene en su camino a tu gato, el del vecino u otro animal pequeño, hay un mayor riesgo en esta raza que en otras de que no pueda responder a tus comandos.

Excepciones potenciales. Algunos Fox terriers pueden vivir en paz con los gatos, pero es importante no correr riesgos. Por ejemplo, si tienes un perro de un local de rescate que se supone que es bueno con los gaticos, no debes de asumir que es cierto y pensar que pueden vivir de manera pacífica de tu hogar. Los Fox terriers son inusualmente dóciles y pueden pasar sus vidas conviviendo con un gato; pero existen casos en los que aunque los dos animales han vivido juntos durante años, luego sin razón aparente el Fox terrier ataca a su compañero felino. No importa qué tan bien se comporte tu perro, es importante que nunca lo dejes solo con tu gato; si vas a estar fuera pon a tu perro en un cajón o confina a ambos animales en habitaciones separadas.

Selecciona el perro adecuado para que viva con tu gato. Una razón importante por la que los Fox terriers terminan en locales de rescates y refugios es debido a los conflictos con otras mascotas. Antes de llevar un animal a tu casa debes asegurarte de que va a llevarse bien con los que ya tienes, esto incluye perros, gatos y por supuesto con las personas. El Fox terrier no es una raza fácil de introducir a un hogar donde existen otros animales domésticos. Si estás buscando un amigo canino para tu gato, considera una raza diferente o un perro de raza mixta que tengan un buen historial con estos.

Encontrar el compañero adecuado para tu Fox terrier. Si deseas un compañero para tu Fox terrier, la mejor opción podría ser otro perro. Siempre debes introducir el par antes de tomar una decisión, sencillamente porque algunos Fox terriers no se llevan bien con otros animales. Las hembras de esta raza tienden a rechazar enérgicamente a otras perras, así que si tiene una hembra, probablemente se llevará mejor con un macho castrado. Presta atención a las preferencias de tu cachorro ya que podría.