¿El Poodle miniatura generalmente tiene problemas en la piel?

Aunque el Poodle miniatura puede tener problemas en la piel por razones hereditarias, estos no son tan comunes como en otras razas. Eso no quiere decir que tu adorado Poodle de pelo rizado no tendrá algún problema en la piel en algún momento de su vida. Ciertos trastornos en la piel aparecen en los Poodles cuando son más viejos.

Alopecia X. Aunque es relativamente raro en la raza, el Poodle miniatura está propenso a la condición dermatológica conocida como alopecia X. La causa exacta de la condición se desconoce. La pérdida del pelo generalmente afecta a los perros jóvenes pero puede aparecer cuando el perro es mayor. El pelo se cae comenzando por la espalda y los muslos. La alopecia X no provoca pérdida de pelo en la cara y la parte frontal de las patas. En el peor de los casos puede experimentarse pérdida de pelo a partir de los hombros y tu Poodle estará completamente calvo con la piel pigmentada, mientras que la parte delantera parecerá normal. No existe cura para la alopecia X pero no afecta más que la estética del perro.

Papilomas. Los Poodles adultos pueden desarrollar papilomas, bultos que se asemejan a verrugas benignas. El Poodle miniatura y el toy son más propensos a desarrollarlos que otras razas. Los papilomas no dañarán a tu perro pero tienes que preguntarle al veterinario en caso de que aparezca un bulto para que estés seguro de que es un papiloma y no algo más. El veterinario puede determinar la naturaleza del bulto y si requiere tratamiento o la extirpación. Los papilomas son resultantes de la exposición al virus del papiloma oral, los que generalmente aparecen en el cuerpo o las patas de los perros. Es posible que los bultos se infesten o revienten constantemente porque el perro los muerde. El veterinario puede eliminarlos con un procedimiento simple.

Hipotiroidismo. El hipotiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. El Poodle miniatura de mediana edad y los mayores son especialmente susceptibles a esta condición que es más frecuente en esta raza que en algunas otras. Los signos de esta enfermedad endocrina incluyen pérdida de pelo así como piel seca y escamosa. Tu Poodle puede desarrollar infecciones cutáneas secundarias cuando sufre de hipotiroidismo. Afortunadamente el medicamento para la tiroides generalmente resuelve el problema. El veterinario también puede recetar antibióticos y recomendar champús antibacterianos para eliminar cualquier infección en la piel.

Infecciones del oído. Las infecciones del oído son bastante frecuentes en los Poodles debido a sus orejas caídas. Sin una limpieza consistente los pliegues de las orejas de tu Poodle miniatura pueden convertirse en un lugar de cultivo para las infecciones. Si sientes olor en los oídos de tu perro o que la piel es seca o grasienta o supura, lleva a tu perro al veterinario para que le haga un diagnóstico y le mande tratamiento. Las infecciones del oído son otro posible signo de hipotiroidismo. Además de un examen el veterinario tomará una muestra de la secreción del oído para determinar exactamente qué está causando la infección. Entonces podrá prescribirle los medicamentos y antibióticos apropiados.