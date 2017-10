¿El propietario de un American Staffordshire terrier tiene seguro?

Aunque tu American Staffordshire terrier sea adorable, encontrar a un propietario de vivienda o asegurador que lo cubra podría llevarte un poco de tiempo. Debido a que algunos perros tienen un comportamiento incorrecto, muchas compañías de seguros no proporcionan cobertura de responsabilidad civil a ciertas razas. No te desesperes porque si tu perro no ha tenido problemas encontrarás un seguro.

American Staffordshire terrier. El American Staffordshire Terrier junto con el American Pit Bull Terrier y un puñado de otras razas y mezclas, generalmente son agrupados bajo el término “pit bull”. El American Staffordshire terrier no es un pit bull pero tiene un linaje común con estos. Este gran y poderoso perro pesa alrededor de 75 libras cuando es adulto y aunque es bueno con las personas cuando es socializado correctamente, puede ser un perro agresivo y no es buenos con los gatos u otros animales pequeños, probablemente debido a que sus ancestros fueron utilizados en las peleas de perros. El American Kennel Club comenzó a registrar la raza en el año 1936.

Informe sobre mordidas fatales en humanos. En las últimas décadas los perros tipo pit-bull y Rottweiler han sido responsables de la mitad de los ataques mortales ocasionados por perros en las personas. Muchas compañías de seguros tienen a estas razas en la lista negra seguidamente veremos alguna información al respecto.

Perros que encabezan la lista negra. Las compañías de seguros están en el negocio de gestión de riesgos y evitan asegurar las razas de perros agresivos. Aunque es probable que un Chihuahua muerda, la verdad es que un perro de 5 libras no inflige la misma cantidad de daño que uno de raza grande. Las razas que generalmente son excluidas de las políticas de propietarios incluyen el American Staffordshire terrier, el Pit bull, el Rottweiler, el Chow chow, el Perro de presa Canario, el Akita y el Dobermann pinscher.

Consideraciones. Si estás pensando en adquirir un American Staffordshire terrier, primero debes llamar a tu agente de seguros y averiguar cómo afectará este perro a tu póliza. Es posible que si el perro no tiene antecedentes por mordidas tu compañía de seguros lo cubra aunque tengas que pagar un poco más por ser propietario de esta raza. Si el asegurador no cubre esta raza tienes dos opciones: no tener seguro en caso de que muerda a alguien, por lo que estarás desprotegido si te demandan o encontrar una aseguradora que cubra a tu perro. Es posible que tengas que enfrentarte con este problema incluso si ya tienes un American Staffordshire terrier si tu compañía de seguros cambia la política o te mudas a un lugar donde tu compañía no pueda cubrirte.

Seguro especial. Si tu compañía de seguros no cubre a tu perro entonces debes buscar una que tenga políticas especiales de responsabilidad canina. Para tener derecho a estas políticas debes proporcionarles pruebas de que eres dueño de un perro responsable y bueno. Tal vez necesites darles registros veterinarios actuales, pruebas de que tienes un patio cercado con una altura específica y alguna otra información. Si tu perro ha aprobado las clases de obediencia u otros cursos de formación debes hacérselo saber al asegurador. Dependiendo de la política, es posible que no te cubran si tu perro ataca a un compañero canino.

Consejos. Las aseguradoras podrían requerir información tales como los registros veterinarios o una declaración del veterinario antes de asegurarlo o continuar asegurando a tu American Staffordshire terrier. Asegurar a tu perro y que sea un buen representante de su raza es tu responsabilidad. Además de realizar el entrenamiento de obediencia básica debes asegurarte de que tu American Staffordshire terrier sea bien socializado con otros perros y personas. Esteriliza o castra a tu mascota. Siempre debes supervisar a tu perro cuando está alrededor de los niños, incluso si es “bueno con ellos”. No dejes que corra sin correa.