El tipo de pelaje de un Wheaten Terrier

El Wheaten Terrier es un perro amable, sociable y tiene un pelaje atractivo de color trigo. Criado originalmente como un perro de campo para realizar todo tipo de actividades en Irlanda, le gusta estar a tu lado en caso de que necesites ayuda con cualquier cosa. Existen dos tipos de pelaje diferentes dentro de la raza.

Pelaje irlandés. Suave y sedoso, el pelaje de un irlandés cae en forma de rizos suaves por el contorno del cuerpo del perro. Brillante y fino en los adultos, el pelaje de un cachorro puede ser escaso y grueso haciéndolo lucir un poco peludo antes de crecer. Pueden pasar tres años o más para que este pelaje madure y adquiera su espléndida sedosidad. Este es el tipo de pelaje permite que el perro ande por el barro y la lluvia sin necesitar mucha limpieza cuando realiza sus funciones agrícolas. De hecho las fotos de wheatens que datan de hace 100 años ya parecen tener este pelaje.

Inglés y americano. Este tipo de pelaje es más denso y pesado, cuando el perro madura también adquiere suaves ondas y rizos pero le falta el brillo del pelaje del irlandés. Aunque algunos criadores consideran que el pelaje de los americanos es incluso un poco más denso que el de los ingleses, la mayor parte pone estos dos tipos en el mismo grupo. El pesado pelaje de estos cachorros alcanza la madurez más rápido que el del cachorro irlandés, se asemeja a un oso de peluche y a menudo tiene las orejas negras y marcas en la cara.

Aseo. En el momento que el Irish Wheaten alcanza los 2 años de edad, su pelaje será suave pero todavía tendrá algunos pelos duros y gruesos. Debido a que este tipo de pelaje no forma esteras ni se enreda tan fácilmente como los pelajes pesados, no tendrás que asearlo mucho. Aún así debes cepillarlo varias veces por semana para que no se le enrede y se acostumbre a que lo hagas. Los pelajes de los ingleses y los americanos crecen rápidamente y de manera constante durante toda la vida de los perros y será necesario cepillarlos regularmente. Una preparación profesional cada tres meses más menos, mantendrá el pesado pelaje con un buen aspecto. Un peluquero profesional también será capaz de darle forma a los pelajes de ambos tipos para lograr que tengan la apariencia típica de un Wheaten.

Hipoalergénica. Los Wheaten terriers no derraman pelo como la mayoría de los perros. Su pelo sigue creciendo durante toda su vida por lo que necesitará de recortes regulares. Teniendo una baja producción de caspa, a menudo es recomendado para las personas alérgicas que aman a los perros.