Visión general. Elegir el perro adecuado comienza mucho antes de que salgas a conocer tus opciones. El perro que elijas va a ser un miembro de tu familia por los próximos 10 a 18 años, por eso tienes que encontrar el que se adapta a tu estilo de vida o hacer determinados arreglos antes de adoptarlo.

Bajo la influencia (de su trabajo). Cada raza de perro fue desarrollado para un propósito, ya sea para ayudar a las personas a hacer un determinado trabajo como cazar, pastorear, proteger, cargar entre otros, la actividad para el que fue criada originalmente una raza de perro influye directamente en su temperamento y en su apariencia. Investiga sobre las razas de perros, sus rasgos y orígenes, esto te ayudará a determinar cuál será la mejor opción para ti y tu familia.

¿Qué pasa con los perros de raza mixta? No debes descartar los perros de raza mixta que también necesitan un hogar. Un perro de raza ha sido criado selectivamente para que tenga rasgos específicos de apariencia y temperamento, lo que hace que sea más fácil predecir cómo va a ser. No obstante, esto no significa que siempre debas elegir un perro de raza pura. La observación cuidadosa y las pruebas de temperamento pueden ayudarte a responder algunas dudas que tengas acerca de las razas mixtas.

¿Es el lugar donde vives adecuado? El lugar donde vives es una consideración importante al elegir el perro correcto. Las razas grandes van a requerir más espacio y ejercicio, sin embargo hay algunas razas medianas y pequeñas que tienen muy altos niveles de actividad. Asegúrate de que tienes espacio suficiente para las necesidades de energéticas de tu mascota.

Niveles de actividad que se correspondan con tu estilo de vida. Compara tu estilo de vida con el nivel de actividad del perro que estás considerando. A pesar de que tu Jack Russell terrier nunca haya visto una rata o que el Husky siberiano no haya tirado de un trineo a través de la tundra congelada, en sus naturalezas está el querer hacer el trabajo para el que fueron criados. Esto va a determinar las necesidades de ejercicio de un perro. Si eres un corredor o realizas largas caminatas en las colinas, las razas de patas cortas o Toy no son la mejor opción.

No rebases la experiencia que tienes como propietario. Si es la primera vez que vas a tener un perro, no debes optar por las razas que tienen personalidades dominantes como los Rottweilers o los Bull terriers que son mejores para aquellos que tienen más experiencia. Un perro necesita un guía seguro y enérgico. Incluso si eres un líder fuerte, la capacidad para cuidar y entrenar de manera seguraa un perro con una personalidad dominante se adquiere con la experiencia. Hay una gran cantidad de razas que se adaptan bien a un propietario principiante.

El bueno, el feo y el malo. Además de las preguntas sobre cualquier problema de salud común en la raza, debes pedirle al criador o encargado del refugio que te hable acerca de las desventajas de poseer el perro que elegiste. Los buenos criadores o encargados del refugio deben ser capaces de hablarte no sólo de los aspectos maravillosos de la raza sino también los que no son tan atractivos. Por ejemplo, los Bassets babean mucho. Los samoyedos harán que tus muebles sean blancos y peludos. Conoce lo malo y lo bueno para que no tengas sorpresas en el futuro.

Cómo se relaciona. Cuando te encuentras con los cachorros o perros que estás considerando, mira a ver cuál te parece confiable y social sin ser insistente o agresivo. ¿Juega con los otros perros o se sienta solo en un rincón? ¿Se te acerca y te toca con una pata o parece no disfrutar que lo toquen? Los perros tímidos pueden entrar en razón pero para una persona que nunca antes ha tenido uno, un perro sociable y amigable es la mejor opción.

El criador del cachorro. Considera el origen de tu futuro perro. Resiste el impulso de comprar ese adorable perrito que está en la ventana de la tienda de mascotas. Independientemente de lo que te dicen los vendedores, los criadores responsables no venden sus cachorros a las tiendas de mascotas o agentes de mascotas. Un criador que participa en las exposiciones caninas tiene mucho más dinero invertido en sus perros que aquellos que están produciendo cachorros sólo para venderlos. Los criadores nunca confiarían en una tienda o agente para elegir el mejor hogar para sus cachorros.