Elegir un perro de raza pequeña para un niño

Es fácil asumir que porque un perro es pequeño será bueno con los niños, pero esto no es siempre el caso. El hecho de que un perro pequeño tenga menos probabilidades de tumbar a un niño o de jugar un juego demasiado difícil de tira y encoge o de persecución, esto no significa que todos son adecuados, de hecho, hay mayor cantidad derazas de perros grandes consideradasaptas para esto. Esto es, en parte, porque los perros más grandes tienden a mejorar con entrenamiento. ¿Por qué? Debido a que los dueños no pueden dejar que sus perros adquieran una mala conducta como pueden hacerlo los dueños de perros pequeños. Un Gran Danés que no se ha enseñado a saludar a los invitados no debe ser abrazado porque es un peligro, mientras que un perro pequeño que salta sobre un huésped es menos probable que cause daño. Por lo tanto, los dueños de perros pequeños a veces dejan de entrenarlos en aspectos importantes.

El tamaño de un perro pequeño en ocasiones puede ser perjudicial cuando hay niños pequeños ya que el cachorro puede que vea al niño como un compañero canino de juegos y jugar a menudo incluye mordiscos y arañazos. Pero no todos perciben los niños de esta manera y hay muchas otras cosas a considerar al determinar si una raza es buena con los niños.

¿Qué hace que un perro pequeño sea bueno para un niño?

Temperamento: No quieres un perro pequeño que tenga que estar encadenado y sea desconfiado con los extraños, por lo que dejas fuera razas como el Pomerania, el Griffon de Bruselas y el Chihuahua. Lo que se quiere es una raza que sea gentil, amable, cariñosa y alegre. Puede ayudar si el perro también es bastante tranquilo, aunque los cachorros de alta energía, como algunos Terriers, también pueden hacer muy buenos compañeros de juego. (Nota: Esto no quiere decir que no hay excepciones en la regla, siempre hay perros y razas mixtas por ahí que desafían los estereotipos)

Adjunto a usted: Si adquieres una raza pequeña que tiende a adherirse a una persona, es decir a ti, es mucho menos probable que se lleve bien con cualquier otra persona en la casa, incluyendo los niños. Algunas razas son unipersonales como el Pomerania, Schipperke y el Pinscher Miniatura.

Entrenable/ Inteligencia: Estos son en realidad dos rasgos diferentes, un perro que entrena bien no es necesariamente inteligente, pero la capacidad de entrenamiento es mucho más importante. Comienza el entrenamiento de obediencia cuando el cachorro tenga aproximadamente doce semanas de edad o tan pronto como lleves a casa a un perro más viejo. Debes conseguir que los niños se involucren para que el perro entienda que son mini-alfa. El pequeño perro debe obedecer a tus hijos y te toca asegurarte de que ellos también están siendo responsables. Algunas razas pequeñas que no suelen ser fácilmente entrenables y son tercos son el Pekinés y el Yorkie.

Paciencia: La paciencia se relaciona con el temperamento. Si un perro no es paciente con los niños existe el riesgo de que pueda haber mordiscos. A pesar de que debe enseñar a losniños a tratar a un perro antes de encontrar uno, puede haber momentos en que otros que no tienen los conocimientos estén cerca. La paciencia es muy útil en estas situaciones. El Pit Bull Terrier Americano fue llamado la “niñera” por su dedicación y paciencia con los niños. Tú quieres una raza pequeña que también tenga esta característica. Aunque maravillosas de otras formas, razas tales como el Affenpinscher y el Lhasa Apso no suelen ser pacientes con los más pequeños.

Algunos perros pequeños que son buenos con los niños

Bichon Frise, Toy o Poodle Miniatura, Cairn Terrier, Boston Terrier, Pug, Spaniel Tibetano, Havanese, Maltés, ShihTzu, DandieDinmont Terrier.

Si recibes a tu perro pequeño de cachorro y lo socializas con tus hijos desde el principio, importa menos que eltipo de raza que sea. Generalmente, cuando un perro crece con los niños, es tolerante con ellos, pero hay que tener en cuenta que aunque sea así conellos, puede no serlo con otros niños. Mucho de esto depende de cómo los niños se comporten. La calma y el comportamiento adecuadosonesenciales, ya que si no loprovocan, no le pegan los dedos en los oídos, no le tiran de la cola y cosas por el estilo, estará bien. Si alguna vez encuentras queel perro se porta mal con un niño, suavemente corrígelo y quítale al cachorro si no van a seguir tus instrucciones. Esto le hará bien al niño al enseñarle a cómo debe tratar a los perros y si los padres tienen alguna objeción, entonces no trate de ayudarlos. Los perros pequeños y los niños van mano a mano y un buen perro será el compañero de tu hijo ysu protector.