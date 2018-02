Elegir un perro de raza pequeña

Perros grandes, perros medianos, perros pequeños y perros Toy: el tamaño es una de las primeras opciones a tener en cuenta en el momento de decidir qué perro es el adecuado y hay diferencias entre un perro grande y un pequeño perro que van más allá del estereotipo de que los perros grandes son suaves mientras que los perros pequeños son muy sociales y les gusta ser transportados en un bolso. Por supuesto, puedes ver a un Pomerania que prefiere descansar en el sofá o incluso un perro grande que empuja un carro para perros, pero estos son la excepción y no la regla.

Un perro es generalmente considerado pequeño si es menor de 22 libras. Los perros pequeños tienden a ser más constantes y alertas que los perros grandes, lo que significa que debes estar preparado para que ladreal cartero, ladre cuando suene la alarma por la mañana y al lavavajillas en la noche. Estos cachorros pueden ser entrenados para mantener sus lenguas tranquilas o puedes decidir que quieres una entusiasta alarma antirrobo de cuatro patas. Al igual que con los perros grandes, las distintas razas de perros pequeños tienen estilos y personalidadesdiferentes, pero en general, los perros pequeños son leales, orientados a su propietario, amables y tenaces. Se consideran de bajo mantenimiento en comparación con las razas de otros tamaños (menos comida para alimentar, menos pelo para barrer y así sucesivamente).

Hay muchas razas de perros pequeños y puede ser abrumador elegir sólo uno. Asegúrate de no elegir uno basado únicamente en la apariencia porque podrías terminar con uno que no se ajusta a tu familia. Una buena manera para encontrar la raza correcta es dando un rápido vistazo a los perros y considerar si encajan con tu estilo de vida para luego elegirlo. Las razas que figuran a continuación son sólo una muestra. Si estás pensando en adoptar un perro pequeño de raza mixta, se puede saber mucho acerca de su personalidad y otras características mediante la determinación de la raza a la cual se parece más.

Estilo de vida.Ejemplo # 1

• Vives en: Un apartamento pequeño y tiene un espacio limitado

• Nivel de actividad: Bajo

• El tiempo que dedicarás al aseo: Moderado

• Personas en tu familia: Sólo adultos, perros de la misma raza

• Lo que estás buscando: compañerismo y mucha atención cuando salga con el perro

Los perros pequeños: perros falderos

Muchos perros falderos fueron criados originalmente para ser mimados por la realeza. No requieren una gran cantidad de ejercicio y muchas de estas razas no requieren la preparación que se añade al coste de su mantenimiento. Algunos no son buenos con los niños a menos que estén muy bien educados y, a pesar de que sin duda puedes trabajar en su integración con otros perros, la mayoría prefiere ser la única mascota o compartir la casa con otro perro de su raza. Este tipo incluye las siguientes razas: Miniatura y PoodleToy, Maltés, Bichón Habanero, Lhasa Apso, Bichon Frise y Griffon de Bruselas.

Estilo de vida. Ejemplo # 2

• Vives en: La ciudad o una zona suburbana con pequeño patio

• Nivel de actividad: Moderado

• El tiempo que dedicarás al aseo: de bajo a moderado

• Las personas en tu familia: adultos, niños, otros perros, ningún gato

• Lo que estás buscando: compañerismo y muchojuego

Los perros pequeños: perros All-Around

En este tipo las razas son más activas, buenas con los niños, con otros perros, pero la mayoría no son siempre buenas con los gatos. Se desarrollan bien estando en un pequeño patio y con un buen paseo diario. Algunos, como los Spaniels, necesitan aseo, pero se puede hacer fácilmente en casa. Algunas razas de este tipo son el Bulldog Francés, Boston Terrier, Toy Spaniel Inglés, Pugy Cavalier King Charles Spaniel.

Estilo de vida. Ejemplo # 3

• Vives en: Una casa pequeña

• Nivel de actividad: de bajo a moderado

• El tiempo que dedicarás al aseo: Bajo

• Las personas en tu familia: adultos, perros, tal vez otros

• Lo que estás buscando: compañerismo y una alarma antirrobo

Perros pequeños: Perros Guardianes

Los perros pequeños de este tipo se sienten bien en espacios pequeños, suelen ser ferozmente leales a una persona y celosos de los niños y otras mascotas (a menos que sean bien socializados). Prefieren permanecer en el interior, es posible que tengas que encontrar la manera de tentarlo para ir a dar un paseo. Algunas razas de este tipo son la Pomerania, Spaniel Tibetano, Bolognese y Terrier Australiano.

Estilo de vida. Ejemplo # 4

• Vives: En cualquier lugar cerca de senderos, campos o bosques

• Nivel de actividad: Moderado a alto

• El tiempo que dedicarás al aseo: Menor a ninguno

• Las personas en tu familia: adultos, niños, otros perros, gatos, jerbos, etc

• Lo que estás buscando: compañerismoy un colega para caminar

Perros pequeños: perros de juego

Para este tipo de perro cualquier cosa es un juego, ya sea una caminata de 12 millas, buscar ardillas o jugar con una llanta vieja. Son activos y estarán felices de acurrucarse en frente de un fuego pero sólo después de un día exhaustivo. Necesitan poca o ninguna preparación. Son en general, excelentes con los niños, otros perros y los gatos (después de que se les enseña que los gatos no son ardillas). Las razas de este tipo incluyen el Cairn Terrier, Terrier Norfolk, Bull Terrier, Parsons Terrier, Schnauzer Miniatura y Terrier Blanco de West Highland.

Los perros pequeños son indiscutiblemente lindos si están asomando la cabeza fuera de las carteras, sentados sobre un cojín o apuntando a lo largo de un suéter Burberry, pero son más que adornos parallevar bajo el brazo,y no quieren nada más que ser tu protector y compañero y, sobre todo, complacerte.

Perros pequeños: Perros Falderos

Muchos perros falderos fueron criados originalmente para ser mimados por la realeza. No requieren una gran cantidad de ejercicio y muchas de estas razas no requieren la preparación que se añade al coste de su mantenimiento. Algunos no son buenos con los niños a menos que estén muy bien educados y, a pesar de que sin duda puedes trabajar en su integración con otros perros, la mayoría prefiere ser la única mascota o compartir la casa con otro perro de su raza. Este tipo incluye las siguientes razas: Miniatura y PoodleToy, Maltés, Bichón Habanero, Lhasa Apso, Bichon Frise y Griffon de Bruselas.

La adopción de un cachorro saldrá bien si te anticipas en la preparación del hogar para la llegada de ese pequeño regalo que traerá alegría y energía a la casa, pero para quese sienta cómodo, hay algunas pautas útiles que pueden hacer la transición más fácil para todos. Un cachorro, como un bebé humano, requiere accesorios desde el principio. Echemos un vistazo a la lista de cosas que necesitas poseer tan pronto como elijasa tu cachorro:

Caja de madera para viajes o transportadorcon lados suaves. Esto te ayudará a llevar el cachorro a casa, al veterinario o a visitas a amigos de manera segura. La caja va en el asiento trasero o zona de carga, preferiblemente fijada con el cinturón.

Correa y collar o arnés. Estos deben ser sustituidos a medida que crece, pero lo mejor es conseguir un cachorro que esté acostumbrado a llevar etiquetas de identificación y caminar con una correa. Solicita las etiquetas de identificación tan pronto como sepas el nombre que le vas a dar. Ver Collares para perros: ¿Cuál es el mejor para tu perro?

Comederos y bebederos. Estos deben ser resistentes y fáciles de limpiar, así como tener el tamaño adecuado.

Alimentos. Es una buena idea comenzar con la comida que estaba consumiendo cuando estaba con el cuidador anteriory luego modificarla de acuerdo atu elección según las indicaciones del veterinario. Ver Horario de alimentación del perritoy Guía.

Alojamiento. Cada perro necesita un lugar suave,que pueda lavarse fácilmentey que sea de él. Ver Qué tipo de cama es mejor para tu perro.

Caja. Si piensa viajar en tren, el cachorro debe estar dentro del transportador al salir de la casa. Ver Comprar el transportador correcto para el perro.

Comprar almohadillas y periódicos. Los cachorros cuando llegan a un nuevo hogar pueden orinarse en cualquier lugar, si estás planeando capacitarlo o no, necesitarás algunos productos absorbentes para las primeras semanas.

Juguetes. Una variedad de juguetes seguros para que un cachorro mastique y acurruque pueden hacerlo sentir en casa. Ver Los mejores tipos de juguetes para tu perro.