Encefalitis en el Yorkie

El Yorkshire terrier puede padecer de diferentes tipos de encefalitis. Uno de estos tipos es la encefalitis necrotizante también conocida como “Encefalitis del Yorkie” porque generalmente ocurre en el Yorkshire terrier y otras razas pequeñas. Aunque tu perro podría recuperarse de la enfermedad, el pronóstico para la encefalitis en un Yorkie no es bueno.

Encefalitis. La encefalitis es el término formal para la inflamación del cerebro, esta inflamación es causada por agentes infecciosos como virus y bacterias o por parásitos o protozoos. La encefalitis idiopática, el tipo más común, es resultado de factores desconocidos pero parece ser una enfermedad autoinmune. La encefalitis implica a menudo inflamación relacionada con la médula espinal o mielitis. Si el veterinario sospecha que tiene encefalitis necrotizante, eso significa que partes del cerebro de tu Yorkie están muriendo. La encefalitis necrotizante no es contagiosa, lo cual es un consuelo si tienes más de un Yorkie en tu hogar.

Síntomas. La encefalitis en los Yorkies generalmente se desarrolla en los perros jóvenes y de mediana edad. Los síntomas iniciales pueden incluir inclinación perenne de la cabeza, convulsiones, pérdida de la visión y letargo. El perro puede mostrar dolor y dificultad para caminar. Generalmente es bastante obvio que algo anda muy mal con tu perro. Los síntomas de otros tipos de encefalitis incluyen convulsiones y letargo, unido a cambios en la personalidad y el comportamiento. Lleva a tu perro al veterinario inmediatamente si presenta cualquiera de estos síntomas.

Diagnóstico. Los síntomas de encefalitis imitan a los de otras enfermedades del cerebro y la médula espinal, incluyendo el cáncer. El veterinario le hará una resonancia magnética a tu Yorkie para encontrar pistas sobre lo que está afectando su cerebro. También puede examinar el líquido cefalorraquídeo de tu perro y tomar muestras de sangre. Desafortunadamente la única forma de diagnosticar definitivamente la encefalitis necrotizante es a través de una autopsia después de que el perro está muerto o a través de una biopsia de cerebro.

Tratamiento. Hasta el momento no existe cura y no hay tratamientos efectivos para la encefalitis necrotizante. Esta enfermedad es inevitablemente progresiva y fatal por lo que la mayoría de los propietarios deciden darles la eutanasia a sus perros. Si tu Yorkie manifiesta otra forma de la enfermedad el veterinario podría prescribirle fenobarbital para controlar las convulsiones y antibióticos si tuviera una infección. Si la enfermedad es idiopática no se le administran antibióticos pero el veterinario podría recetar esteroides para suprimir el sistema inmune de tu Yorkie. El tratamiento en altas dosis puede durar seis meses o más y el perro probablemente requerirá de dosis más bajas de por vida para controlar la enfermedad. Algunos perros viven bien con ese tratamiento mientras que otros no lo asimilan o sufren recaídas.