Enfermedades de los ojos en perros shar-pei

Los ojos del perro shar-pei probablemente sean sus puntos más débiles. La genética juega un papel decisivo en los problemas oculares de este canino y sus pliegues faciales, que son una parte importante de su aspecto hermoso, lamentablemente no ayudan. Es posible que se necesite una cirugía para remediar estas condiciones, en caso de que la medicación y la atención no ayuden.

Las arrugas y los problemas en los ojos

Un shar-pei no sería el mismo perro si no tuviera sus arrugas. Además, los estándares de la raza exigen la presencia de estos pliegues faciales. A diferencia de las personas, este perro comienza con una gran cantidad de arrugas que desaparecen gradualmente a medida que se alcanza la edad adulta. Las arrugas son causadas por una mutación que crea una cantidad anormal de ácido hialurónico alrededor de sus células. Esta sustancia similar a un gel en la formación de sus pliegues faciales debilita sus párpados, haciendo que el borde del párpado sea más débil y más pesado. Esto es un factor importante en el desarrollo de entropión, una condición que los shar-peis están en alto riesgo de desarrollar. Los elementos irritantes en el medio ambiente son una causa potencial adicional. Los veterinarios y los clubes de cría estándar coinciden en que un perro que ha sido tratado para el entropión no debe reproducirse, ya que la condición es un factor hereditario significativo.

Tratamiento del entropión

Como te darás cuenta, los ojos del shar-pei están hundidos y tienen poco apoyo para los párpados. En consecuencia, los párpados y las pestañas pueden girarse hacia adentro, causando una irritación por rascarse el globo ocular. Un agente ambiental irritante, como el polvo, puede causar el mismo problema. Esto se conoce como “entropión espástico” y el veterinario lo trata inicialmente con gotas oftálmicas para aliviar el malestar. Normalizar los párpados nuevamente hasta que desaparezca la irritación es otra opción de tratamiento. Si esto último no funciona, los veterinarios recomiendan la cirugía para corregir la condición. El entropión no tratado resulta muy doloroso para el shar-pei y puede conducir a úlceras en la córnea y la ceguera. Si uno de estos perros presenta estrabismo o tiene los ojos llorosos debe ser llevado al veterinario inmediatamente.

Glaucoma

Un shar-pei también está en riesgo de padecer glaucoma hereditario. Goniodysgenisis es el término clínico para esta condición, donde hay un desarrollo anormal de los ligamentos que permiten que el líquido circule alrededor del globo ocular. El fluido puede fluir muy lentamente, o no, y sin la presión de drenaje adecuada se acumula alrededor del globo ocular, causado el glaucoma. Los síntomas incluyen enrojecimiento, lagrimeo, espasmos oculares y sensibilidad a la luz. El perro también puede mostrar algunos cambios de comportamiento, como la falta de apetito. El glaucoma puede llevar a la ceguera, por lo que es necesario un tratamiento temprano. Mientras más temprano se trata, menos probable es que se necesite una cirugía. Ante cualquier duda o preocupación sobre los ojos de una mascota shar-pei, su dueño debe llevarlo al veterinario porque el glaucoma es una enfermedad grave.

Ojo de cereza y la displasia retiniana

El shar-pei también es propenso a padecer otros problemas en los ojos. Por ejemplo, la displasia de retina se produce en aproximadamente el 10 por ciento de los perros de la raza. Este es un defecto hereditario en la retina. No existe un tratamiento, pero la mayoría de los perros hacen frente a la enfermedad. Una condición más comúnmente encontrada en estos perros es la conocida como “ojo de cereza”, que es un prolapso del tercer párpado en la esquina interna del ojo. Actúa como un tipo de limpiador para el globo ocular y también contiene un conducto lagrimal. Se puede notar una hinchazón en el borde de los ojos del perro si la glándula ya se ha reventado. En caso de ser necesario, un veterinario puede suturar la glándula, ya que este padecimiento puede interferir con la visión de la mascota, aunque no causa ningún dolor.