Enfermedades del Border collie

Todos los perros de raza pura son proclives a padecer ciertas enfermedades hereditarias, incluidos los Border collies. Tu activo y súper inteligente Border collie podría parecer un súper-perro pero es posible que tenga los genes que causan una serie de enfermedades graves. Antes de comprar un cachorro debes hacerle pruebas genéticas y revisar los documentos de sus padres para que te evites angustias en un futuro.

Syndrome de Trapped Neutrophil. Entre las enfermedades más prevalentes y trágicas que afectan a los Border collies está el Syndrome de Trapped Neutrophil o TNS. El diez por ciento o más de todos los Border collies podrían sufrir de la enfermedad. El TNS causa una degeneración del sistema inmunitario del perro privándole de las defensas necesarias contra enfermedades que individuos sanos superarían sin mucha dificultad. Los perros afectados suelen mostrar síntomas desde que son cachorros aunque algunos permanecen asintomáticos hasta la edad de 2 años o más. Aunque un veterinario puede recetarle antibióticos o esteroides para ayudarle a tener una vida normal durante un tiempo, el Border collie eventualmente morirá a causa de la debilidad de su sistema inmune. Las pruebas permiten que los perros con la mutación sean identificados y eliminados de la reproducción para que no propaguen el gen TNS.

Lipofuscinosis ceroide neuronal. Lipofuscinosis ceroide neuronal, a menudo llamado CL, es otra enfermedad genética incurable que finalmente provoca la muerte en los Border collies. Es menos común que la TNS pero afecta hasta el 3 por ciento de la raza. Esta enfermedad resulta de la acumulación de lipopigmentos auto-fluorescentes en las células del tejido de los perros afectados. El ojo y las neuronas se degeneran causando graves problemas neurológicos. Los síntomas no aparecen hasta que el perro tiene entre 1 y 2 años de edad. Además de perder la visión un Border collie pierde la coordinación y las habilidades motoras exhibiendo un deterioro cognitivo. Al cabo de dos años la mayoría de los perros mueren o son sacrificados humanitariamente. Hay pruebas genéticas disponibles para determinar si el CL está presente en un animal.

Epilepsia. La epilepsia afecta a algunas razas más que a otras siendo el Border collie susceptible a ella mucho más que otras. Los perros afectados suelen comenzar a experimentar convulsiones cuando son jóvenes. Hasta el momento no existe ninguna prueba genética que determine la existencia de la enfermedad. Algunos medicamentos como el fenobarbital en ocasiones pueden controlar las convulsiones o limitar su severidad. El veterinario realizará varias pruebas para descartar otras posibles causas para las convulsiones. Durante una convulsión tu Border collie podría ponerse rígido, babear, mover las patas descontroladamente y perder el control de su vejiga e intestinos. Un perro que experimenta un ataque leve podría estar afectado sin que te dieras cuenta.

Osteocondritis disecante. La osteocondritis disecante es una enfermedad común en los Border collies siendo más frecuente en los machos que en las hembras. Afecta a los perros al comienzo del desarrollo. Normalmente el cartílago de crecimiento se convierte en hueso. En algnos perros con osteocondritis disecante la conversión no ocurre y lo que pasa es que el cartílago se separa del hueso de las articulaciones. Los síntomas van de cojera severa a lesiones temporales, las cuales sólo pueden apresiarse mediante una radiografía. Con el tiempo la osteocondritis disecante causa artritis en las articulaciones afectadas.

Ivermectina. Una infestación de gusanos del corazón puede matar a tu perro. No obstante, algunos Border collies tienen una mutación genética que provoca síntomas neurológicos si le administraron ivermectina, uno de los medicamentos preventivos contra este padecimiento. Aunque existe una prueba genética para detectar la sensibilidad a la ivermectina en el Border collie de pelo duro y liso, la mutación sigue siendo desconocida. El veterinario puede ofrecerte una alternativa a la ivermectina si no quieres correr el riesgo de que tu perro sea sensible.