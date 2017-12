Enfermedades sanguíneas degenerativas en los Border Collies

Es difícil imaginar algo capaz de apagar el inteligente y súper enérgico carácter de un borde collie. Por desgracia, una enfermedad degenerativa hereditaria de la sangre común en la raza puede hacerlo. Conocida como Trapped Neutrophil Syndrome (TNS): Es una enfermedad hereditaria letal y los ejemplares que la sufren no suele alcanzar el año de vida. El TNS causa una degeneración del sistema inmunitario del animal, privándole de las defensas necesarias contra enfermedades que individuos sanos superarían sin mucha dificultad. Los síntomas generalmente aparecen en cachorros o perros jóvenes, se piensa que aproximadamente el 10 por ciento de los border collies pueden estar afectados.

Trapped Neutrophil Syndrome (TNS): El papel de los glóbulos blancos conocidos como neutrófilos es combatir las infecciones y fiebre a las escenas infecciosas. Procedentes en la médula ósea, los neutrófilos son liberados en el torrente sanguíneo para hacer su trabajo. En los ejemplares conTNS, la médula ósea produce neutrófilos, pero están “atrapados”, lo que significa que no son liberados en el torrente sanguíneo. Por este motivo los perros afectados no pueden combatir las infecciones y sufren de un sistema inmune comprometido que no funciona adecuadamente.

Síntomas. A menudo, el primer síntoma de TNS en un cachorro de border collie es su reacción a las vacunas iniciales. Los cachorros afectados podrían estar bastante enfermos después de recibir sus primero tratamientos, exhibiendo fiebre y malestar general. Otros síntomas TNS incluyen pérdida del apetito, diarrea y dificultad para moverse. Los cachorros también podrían ser más pequeños de lo normal o no crecer al ritmo adecuado. Los síntomas generales, sin embargo, dependen de cada perro que esté expuesto, pero lo que si es seguro es que será incapaz de luchar contra las bacterias. Aunque es inusual que los síntomas aparezcan en un perro sobre la edad de dos años, puede suceder.

Tratamiento. Con el fin de diagnosticar TNS, el veterinario tendrá que realizar una biopsia de la médula ósea del border collie bajo sospecha. Aunque no existe cura para TNS, los tratamientos con esteroides y antibióticos pueden ganar tiempo para el perro y permitirle llevar una vida relativamente normal. Eventualmente, el TNS generalmente resulta fatal y la mayoría de los perros diagnosticados no viven más allá de la edad de dos años.

Pruebas genéticas. A fin de no pasar el TNS a sus cachorros, ambos padres deberán sanos o ser portadores del gen en forma recesiva. Los perros portadores del gen de TNS en su forma recesiva lucen y se desarrollan perfectamente sanos. Si dos perros portador se reproducen, aproximadamente el 25 por ciento de la descendencia se afectará, según el servicio de prueba genética OptiGen. Si planeas criar Border Collies o comprar un cachorro, tienes que verificar que las pruebas genéticas para él y sus padres estén correctas, 10 por ciento es un número muy elevado de perros afectados, así que toda prevención al respecto es poca, ambas líneas de Border Collie; trabajo y exhibiciones, pueden sufrir de esta enfermedad. La prueba es sencilla y consiste en el envío de muestras de sangre o hisopos de boca con muestras de tegido a un laboratorio de genético especializado donde te darán los resultados en un tiempo muy breve.