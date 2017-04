Enfermedades y trastornos neurológicos en el dachshund

El dachshund es propenso a la enfermedad degenerativa del disco intervertebral. Al igual que con todos los perros de raza pura, el dachshund tiene su propio conjunto de problemas genéticos. Debido a la forma de su cuerpo único, es más propenso a ciertos tipos de defectos neurológicos que otros perros. Las lesiones en la espalda son tan comunes para la raza se han diseñado sillas de ruedas para ayudar a los perros con problemas de movilidad.

Predisposición genética del dachshund. Todos los perros de raza pura están genéticamente predispuestos a heredar genes que causan problemas específicos. Del mismo modo que existen genes que hacen que todos los perros de raza pura compartan rasgos, hay otros que los hacen propensos a ciertas enfermedades.

El principal problema de salud que preocupa a los propietarios de un dachshund es las lesiones en la espalda. Pero hay otras enfermedades que también afectan a un dachshund. Uno de los problemas más exclusivos del dachshund es la acanthosis nigricans, un exceso de melanina o pigmento oscuro. Esto es raro en otras razas, no siendo así en el dachshund. La acanthosis nigricans comienza en las áreas axilares y se extiende hasta la ingle, dando una apariencia de calvicie en el área afectada que puede albergar infecciones de levaduras secundarias o bacterias.

Enfermedades serias. El hipotiroidismo es una disminución de la producción de las hormonas tiroideas que se observa en la mitad de la vida de un dachshund, entre los 4 y 10 años de edad. Rara vez se ve al nacer. A medida que envejece la tiroides se comienza a atrofiar, causando una subproducción de la hormona. Si no se trata, puede causar enfermedades del corazón o diabetes. La enfermedad de Von Willebrand, otra condición hereditaria común en el dachshund, es una enfermedad hemorrágica que causa hemorragias nasales frecuentes, sangrado inusualmente intenso después del parto o de una cirugía, sangrado de las encías y sangrado excesivo en lesiones traumáticas.

Trastornos oculares. Hay varios trastornos oculares que afectan al dachshund, tales como cataratas, glaucoma, atrofia progresiva de la retina, distrofia corneal, ceguera nocturna y diversos problemas relacionados con los conductos lagrimales. Los signos de problemas oculares incluyen la aparición de una película nublada sobre el ojo, deterioro visual y exceso de lagrimeo. La hipoplasia del nervio óptico, que es menos común pero más grave, es la incapacidad del nervio óptico para desarrollarse completamente, causando ceguera. La distrofia epitelial/estromal y la distrofia endotelial, también afectan al dachshund. La primera se presenta en forma de úlceras poco profundas en la córnea y la segunda es la aparición de depósitos blanquecinos o grises en el ojo.

Desórdenes neurológicos. Debido a que la mayoría de los perros no tienen la forma alargada y baja del dachshund, no son tan propensos a problemas de espalda como este. La enfermedad de disco degenerativa intervertebral es común en el dachshund, así como los problemas de espalda que frecuentemente resultan de hacer actividades tales como saltar o subir escaleras, que por lo general no afectan a otras razas. Las otras razas que sufren de enfermedad de disco degenerativa intervertebral son el bassett hound y el corgi, debido a la estructura esquelética similar a la del dachshund. Los problemas de espalda generalmente se ven en la parte inferior de esta o el área del cuello, que será sensible al tacto. La hernia de disco ocurre cuando un disco intervertebral presiona la médula espinal, siendo tan doloroso para el dachshund como para los seres humanos, por lo que es mejor que seas precavido y cauteloso con las actividades que tu perro realiza. Es bueno que sepas que una intervención quirúrgica y una silla de ruedas puede ayudar en algunos casos.