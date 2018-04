Entrenamiento de la socialización para perros adultos

Los perros en estado salvaje crecen en grupos y aprenden a socializar casi desde el nacimiento, al interactuar con otros caninos y comunicarse mediante señales verbales y lenguaje corporal. Los límites en la manada son muy claros, cada cachorro aprenderá a entender a sus mayores o será expulsado.

Los perros domésticos también aprenden a socializar y cuando entran en una familia humana, inician la socialización con las personas. El período de socialización inicial de un perro es de 4 a 12 semanas, durante este tiempo las habilidades sociales se quedaran grabadas y su interacción con otros perros y personas será, con suerte, muy positiva. La socialización deberá continuar hasta la edad adulta, sin embargo, muchos dueños deciden adoptar perros adultos que a veces no han sido socializados anteriormente.

Cuando una persona trae un perro adulto a su hogar, es importante saber desde el principio qué tan socializado está. ¿Su primera interacción demuestra que se siente temeroso o agresivo? ¿Él retrocede cuando te acercas o envía señales de advertencia, como erizar su pelo? ¿Cuándo te lo llevas de paseo, se pone nervioso ante diferentes sonidos y cosas? ¿Evita a las personas u otros perros? Si aparecen algunos de estos síntomas, lo más probable es que no fue entrenado para socializar mientras era un cachorro. Pero no se desanime, hay varias cosas que usted puede hacer para socializar a su perro adulto con otros perros y con las personas.

Socializando a perro adulto con otros perros

Saque a su perro para que observe

1. Vaya a un parque para perros, pero no entre.

2. Permita que su perro vea a los otros perros y observe su comportamiento.

3. Cada vez que un perro se acerque a la valla, de una recompensa a su perro. Esto crea una asociación positiva con otros perros.

4. Si su perro reacciona de manera agresiva hacia los perros en el parque, aléjese y muévase lentamente hasta que esté tranquilo.

Vaya a una clase de obediencia para perros

Las clases de entrenamiento de la obediencia es una buena forma de ayudar a que su perro adulto socialice antes de entrar en los parques para perros o tener citas para jugar. Debido a que su perro está aprendiendo cómo responder a sus órdenes, seguramente aun se muestra distraído la mayor parte del tiempo, hable con su entrenador sobre el tema para que le ayude introduciendo a su perro poco a poco con los demás perros en la clase. Este también es un lugar seguro para su perro aprenda a interactuar con otras personas.

Socializando a un perro adulto con las personas

El primer paso consiste en socializar a su perro con la familia. Es mejor hacerlo despacio y con paciencia, los perros y los humanos hablan un idioma diferente, por lo que ambos deben aprender cómo comunicarse.

Ignóralo. Cuando tu perro corra a esconderse de ti, no lo persigas ni tires de él desde debajo de la cama. No le hagas caso y en su lugar, haz algo para persuadirlo a salir, como jugar con sus juguetes o freír un poco de tocino. Los perros son criaturas curiosas y sociales, con el tiempo se sentirá aburrido y solitario por sí mismos. Puedes recompensarlo con un poco de tocino u otro regalo cuando salga de su escondite.

Sé casual. Es algo así como cuando su hijo adolescente baja las escaleras con un enorme grano en la frente, usted no lo menciona y actúa como si no pasara nada malo. Al actuar como si el comportamiento de su perro no fuera gran cosa, va a crear un ambiente más tranquilo y por tanto, un perro más tranquilo. Así que cuando él arañe sus piernas porque el cartero está en la puerta, actúe normal, como de costumbre.

Introduzca a las personas poco a poco. Introduzca solo una persona a la semana, como máximo, en la vida de su perro. Cuando lo haga, ofrézcale un trato feliz, en voz baja y alentadora, no use un tono de voz alto capaz de excitarlo. Al principio mantenga a su perro con una correa, pero no lo obligue a ir cerca de la persona, deje que él se tome su tiempo.

Lo principal es recordar que cuando estamos enseñando a un perro adulto a socializar, debemos ser positivos y hacer que cada nueva experiencia termine con buenas alabanzas y golosinas. Las correcciones no funcionan bien en estos casos y es probable que creen un perro más nervioso. Con el tiempo, su nuevo compañero se sentirá a gusto en casa y en público, siendo un verdadero miembro de la familia.