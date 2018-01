¿Es el Border collie malo para una persona asmática?

Para las personas asmáticas la tenencia de mascotas puede parecer algo alcanzable sólo cuando no tienen sibilancias o problemas de respiración al estar cerca de un cachorro. El Border collie de doble capa derrama pelo regularmente y podría desencadenar ataques de asma a las personas que son susceptibles a estas y pese a que no es algo demostrado si puede ser posible.

Desencadenantes del asma. El asma y las alergias son enfermedades respiratorias que comparten los síntomas y factores desencadenantes como los alérgenos que te ponen en un estado de máxima alerta. No obstante, a diferencia de las alergias, el asma es una enfermedad pulmonar que ataca las vías respiratorias que te deja sin aliento a la primera señal de su aparición. Varias cosas pueden desencadenar esta peligrosa inflamación de los pulmones y las vías respiratorias como son los ácaros del polvo, los alimentos y el polen.

Dilema de la caspa. Uno de los grandes detonantes para el asma puede provenir de los perros en forma de escamas de piel muerta o saliva seca. Estas sustancias, comúnmente llamadas caspa, contienen una proteína que el sistema inmunológico de algunas personas ha clasificado como peligrosa ya que provoca una respuesta física que no suele ser cómoda. Como la proteína se encuentra en la saliva y la piel del perro, al derramar el pelo envía el alérgeno al aire. Este alérgeno flotante activa el sistema inmune de una persona asmática provocando inflamación en las vías respiratorias y los pulmones.

Grandes derramadores de pelo. La doble capa del Border collie ayuda a mantenerlo caliente en invierno y fresco en verano, permitiéndole perseguir a las ovejas desobedientes sin problemas. Para mantenerse cómodo, independientemente de la temperatura, derrama en cada temporada para asegurarse de que tiene el espesor perfecto en el pelaje para cada una y durante el derrame libera grandes cantidades de caspa al medio ambiente. Para los asmáticos que son sensibles a la caspa esto podría ser un gran problema que puede llegar a ser peligroso para la vida.

Todas las personas no tienen los mismos desencadenantes para un ataque de asma. Algunos reaccionan a la caspa del perro mientras que otros son más sensibles a los gatos. Una persona puede estornudar cuando un perro entra en la habitación en que se encuentra mientras que otra no. El Border collie es no más propensos a provocar ataques de asma que otra raza pero no se considera un perro hipoalergénico o seguro para las personas con alergias o asma. Sólo tendrás que pasar algún tiempo con un Border collie para determinar si te provoca asma. Antes debes tener tu medicamento al alcance para que si te da asma puedas combatirlo antes de que progrese a otros niveles.