¿Es el Border Collie un perro tímido?

borderAunque un Border collie puede ser reservado con los extraños, no quiere decir que sea tímido. Por lo general tiene una cosa en su mente, realizar un trabajo, para ser precisos pastorear. Este es un perro fuerte, súper inteligente y adicto al trabajo. Para un dueño adecuado este es el mejor perro del mundo.

Timidez. La timidez en un perro no es lo mismo que está tan concentrado en el trabajo que no quiere molestarse con otra cosa. Es posible que un Border collie sea tímido, pero ese rasgo no es típico de la raza. Un Border collie tímido no podrá participar en eventos deportivos caninos pero puede ser una buena mascota para un dueño experimentado. Si el perro es tan tímido que comienza a morder por temor, la situación es muy diferente. Si está simplemente asustado puedes ayudarlo a superar ese problema. Trátalo suavemente, dándole la oportunidad de tener éxito y elógialo cuando lo haga bien. Tu perro necesita confianza para poder superar su timidez. La timidez, como en las personas, es parte de la personalidad de un perro; tu perro puede que no llegue a ser el típico Border collie sociable, pero tus esfuerzos pueden ayudarlo a mejorar. Trabaja con un terapeuta en comportamiento canino para que puedas obtener un mejor resultado. Puedes llevarlo al veterinario para que le realice un chequeo físico y así podrás estar seguro de que su timidez no se debe a una dolencia.

Border collie. Este nativo de las regiones fronterizas de Inglaterra y Escocia evolucionó para convertirse en el mejor perro de pastoreo del mundo. Sus intensos ojos guían a las ovejas y de manera similar te seguirán cuando estás haciendo algo con él. Es un maravilloso compañero atlético para los propietarios de activos. Estos perros de tamaño mediano llegan a pesar entre 25 y 50 libras y a medir de 18 a 22 pulgadas de altura. El pelaje de un Border collie puede ser liso o rugoso, además puede tener una gran variedad de colores. Fueron criados para realizar una tarea y no para tener una apariencia determinada. La capacidad del Border collie para pastorear es instintiva y no es algo que puedes decirle que no haga, sin embargo puedes enseñarle a reorientar sus enormes energías a una tarea diferente.

Consideraciones. Si nunca antes has tenido un perro, el Border collie puede no ser la mejor opción. Aunque esta raza puede ser amistosa, es extraordinariamente activa con ese instinto gregario que tiene. Si tiene hijos u otros animales domésticos, va a terminar pastoreándolos a ellos si no se da una salida y otras oportunidades para liberar sus energías. Estos perros en manos de propietarios poco calificados, pueden convertirse en una molestia neurótica. Si eres una persona con experiencia en el cuidado de perros, que pueda dedicar el tiempo y la atención a un border collie, entonces puedes ser bendecido con el perro de tu vida, un compañero canino sin comparación por su inteligencia y devoción.

Entrenamiento. Debido a que tu Border collie es inteligente, obediente y capaz de captar bien lo que le enseñes, va a sobresalir cuando lo estés entrenando. Este es un perro que quiere complacerte, por lo que debes encontrar una actividad o deporte que ambos disfruten. Como necesita mucho ejercicio, el flyball o el frisbee son buenas actividades que puedes probar. Tu mascota necesita un trabajo pero no tendrá límites, pueden trabajar juntos siempre que estés dispuesto a trabajar tan duro como él. No obstante, sin ejercicio vigoroso y formación adecuada, tu perro es propenso a desarrollar trastornos obsesivos, compulsivos como girar constantemente a su alrededor o perseguir cualquier cosa que se mueva.

Concursos de pastoreo. El Border collie ama pastorear, labor para la cual fue criado. Aunque no vivas en una zona rural puedes llevar a tu mascota a participar en las asociaciones que se centran en la capacidad que tiene la raza para pastorear el ganado y a los concursos de pastoreo que se realizan en todo el país. Contacta con una asociación de criadores para que te diga cómo puedes encontrar un entrenador de perros de pastoreo. Nada podrá hacer más feliz a tu perro que este tipo de sesiones de entrenamiento.