¿Es el Chow Chow un perro seguro?

Suave, sedoso y distante son términos que describen al Chow chow. Esta antigua raza china protege ferozmente su hogar y su familia. Comprender la personalidad y los rasgos físicos de la raza pueden ayudarte a estar seguro cuando estés cerca de este perro.

Estadísticas de mordidas. Los Chow chow están la cima de las estadísticas por mordidas por lo que existen legislación específica de la raza y están en las listas de los perros que las compañías de seguros de hogar no cubren. Esta raza ocasionó la muerte de personas producto de agresiones aunque algunos estudios plantean que fueron por causas o circunstancias que contribuyeron a los ataques.

Temperamento. La descripción del Chow chow coincide más con la de un gato que con la de un perro, es independiente e inteligente pero también tiende a ser especialmente dedicado a la familia. No es un perro faldero y la mayoría se siente perfectamente bien de atender sus propias necesidades y mantener su nariz fuera de los problemas. Proteger era una de sus tareas originales y algo que incluso los Chow chow actuales se toman en serio. Las amenazas no pasan desapercibidas para esta raza; no es el tipo de perro que ve un peligro potencial y no actúa en consecuencia.

Extraños. Generalmente el Chow chow es particularmente reservado con los extraños, observando cuidadosamente a medida que pasan o interactúan con su familia. Aunque puede entender lo que no sabe, no debe mostrar ningún signo de agresión a menos que sea en un caso extremo de protección o de vigilancia. Al igual que muchas otras razas esta defiende a su familia. La timidez también es inaceptable y no es un rasgo típico de estos perros de aspecto noble. Ten cuidado cuando tu cachorro esté cerca de extraños porque puede morderlos pensando que son una amenaza para tu familia o para ti. Debe ser introducido y socializado en entornos diferentes y con personas que te visitan, además tratarlo adecuadamente hará maravillas con su temperamento y bienestar.

Ojos. Los ojos de tu Chow chow pueden perderse bajo la espesa melena que tiene. Su limitada visión periférica asociada con los ojos escondidos puede ser un problema para la raza y puede dar lugar a algunas de las críticas negativas que les rodean. Al igual que con otros perros, una sorpresa podría asustarlo y su instinto natural le indicará defenderse y atacar.