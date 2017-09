¿Es el Lhasa Apso bueno con otros perros?

Si está pensando en traer un Lhasa apso a tu vida pero ya tienes otros perros o regulares caninos que te visitan, toma en consideración su temperamento. Para que tu Lhasa se lleve bien con otro perro va a depender del temperamento de ese perro. Si el otro perro es dominante, es posible que haya un problema.

Historia. Conocer la historia de una raza es importante para comprender la personalidad de tu perro. El Lhasa apso se originó en el Tíbet, donde era conocido como “Bark Lion Dog Sentinel”. Ese nombre da una muy buena descripción de este can ya que es un perro guardián valiente que no duda en dar la alarma cuando detecta algo inusual. En las antiguas casas tibetanas de ricos, un Mastín era encadenado fuera para disuadir a los intrusos mientras que el Lhasa apso se tenía dentro de la casa para advertir a su propietario en caso que los extraños se acercaran demasiado. Actualmente el Lhasa desconfía de los extraños por lo que puede tomarle un buen tiempo acostumbrarse a nuevos amigos,ya sean humanos o caninos.

Temperamento. Tu Lhasa aphso puede ser pequeño y lindo pero el mismo se considera muy rudo y no hay muchas cosas que lo desconcierten. Independiente en algunos aspectos, también es muy dedicado a su dueño. Es un perro que piensa y se toma su tiempo antes de que aceptar a las personas u otros animales. Por esa razón a menudo no es un perro amistoso desde el inicio. El Lhasa madura lentamente, por lo que no asumirá una actitud adulta hasta que tenga de 3 a 4 años de edad. A pesar de que es activo y puede ser juguetón, es un perro muy serio. Podría estar bien con perros que tengan un temperamento similar.

Consideraciones. Si tienes otro perro en tu casa, tu Lhasa debe ser el mandamás. Si el otro perro es sumiso, pueden llevarse bien. Debido a que el Lhasa es inteligente y siempre piensa las cosas, una mala primera impresión con otro perro no significa que no pueda resolverse con el tiempo. Como es un perro pequeño, el tope de peso es de 15 libras, por lo que no querrás poner en peligro a tu mascota tratando de que se lleve bien con un perro que sea mucho más grande y agresivo.

Entrenamiento. Para cualquier perro la socialización es importante. Es especialmente cierto para el Lhasa apso que no es el perro más simpático del planeta. Lleva a tu cachorro a una guardería para cachorros para que tome clases de obediencia básica y tenga oportunidad de conocer y saludar a otros perros. Si tu mascota se muestra reservada con muchos perros, será más difícil que pueda llevarse bien con un visitante ocasional. Esta es una feroz raza guardiana del hogar pero en un territorio neutral será más abierto a las personas y los animales domésticos. Si te lo llevas para retozar en el parque local para perros, por su seguridad debes tenerlo en el área reservada para los perros pequeños.