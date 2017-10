¿Es el Lhasa Apso hipoalergénico?

No hay tal cosa como un perro realmente hipoalergénico, pero algunas razas son menos propensas a causar reacciones alérgicas en las personas sensibles que otras. Las personas que estornudan y tienen sibilancias ante la presencia de perros pueden estar muy bien con un Lhasa Apso.

Alergias. Las personas cuyos ojos lagrimean y se les obstruyen las cavidades nasales ante la presencia de un perro no son necesariamente alérgicas al pelo de este. La caspa y la saliva del perro tienen las mismas probabilidades de provocar reacciones en las personas sensibles. Los propietarios que sufren de alergias, asma o condiciones similares deben consultar con su médico antes de llevar un Lhasa a su casa. Si un miembro de tu familia o tú son alérgicos a los perros, pueden tratar de encontrar un dueño de Lhasa Apso que les permita pasar un tiempo en su casa con su perro para ver cómo reaccionan.

Derrame. Una de las razones por las que el Lhasa Apso ganó reputación como perro hipoalergénico es porque la raza no derrama mucho pelo. Menos pelo derramado significa menos caspa en el medio ambiente. Esta raza tiene una sola capa de pelo. Las razas que tienen doble capa de pelo derraman más y causan más reacciones alérgicas. El Lhasa Apso tiende a tener niveles más bajos de caspa así como un menor número de reacciones por su saliva. Una de las claves para mantener bajos niveles de caspa es la preparación frecuente y los baños.

Aseo. El Lhasa Apso requiere de mucha preparación, tal vez más si vive en una casa donde un miembro de la familia es sensible. Exhibir perros con pelajes largos significa pasar incontables horas en la peluquería. Incluso si mantienes el pelaje de tu Lhasa corto, necesitará ser peinado y cepillado diariamente. Cualquier descuido en su pelaje ocasionará que este se enrede rápidamente. Si tienes una persona alérgica en tu casa debes bañar a tu mascota cada un par de semanas.

Otros rasgos. Aunque un perro que no produce una gran reacción alérgica podría encabezar tu lista de preferencias, hay otras consideraciones que debes tener en cuenta. El Lhasa Apso es conocido por su independencia y su aptitud distante. Aunque el propósito en la vida de un perro promedio es complacer a su dueño, eso no encabeza la lista de aptitudes del Lhasa. Si bien es un perro inteligente, no es particularmente obediente. Esto implica que necesita ser entrenado desde una edad temprana, incluso si tiene que tomar clases con otros perros que podrían desencadenar tus alergias.