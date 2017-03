¿Es el Rottweiler peligroso?

El Rottweilers en ocasiones es representado como una raza amigable en los libros infantiles como “Good Dog Carl”, mientras que en otros momentos es un Cujo peligroso que fue prohibido en varias ciudades. Sin embargo ten en cuenta que cada individuo es un mundo, por lo que no se puede generalizar el comportamiento de todos.

Tallas. El tamaño de un perro juega un papel muy importante a la hora de evaluar lo peligroso que puede ser. Por supuesto, uno pequeño es menos probable que cause daños graves si se compara con una raza de perro que pese más de 100 libras. El Rottweiler pertenece a la categoría moloso que abarca los perros de constitución musculosa, generalmente bastante grandes de tamaño. Equipado con una gran cabeza y mandíbula ancha, esta raza tiene una impresionante presión en su mordida. Afortunadamente la raza no parece ser consciente de ello, pero un ejemplar de esta en las manos equivocadas puede ser tan peligroso como un arma cargada.

Temperamento. Afortunadamente la mayoría de los Rottweilers no son hostiles, babosos ni las bestias peligrosas que los medios de comunicación en ocasiones dejan ver. Si nos fijamos en el estándar de la raza, el Rottweiler es un perro de buen carácter, plácido, le gustan los niños, es dedicado, obediente, dócil y tiene ganas de trabajar. El American Kennel Club establece que los Rottweiler deben ser tranquilos, confiados, valerosos y seguros de sí mismo, mientras que el Kennel Club del Reino Unido hace una declaración inequívoca sobre el temperamento correcto de esta raza, la cual debe tener un buen carácter, no ser nerviosa, agresiva o cruel.

Historia. Esta raza no está diseñada para ser peligrosa y las tendencias agresivas no deben ser un rasgo inherente o previsto. Los Rottweilers fueron criados para pastorear el ganado, acompañar a las tropas romanas y en ocasiones cuidar el ganado y otros bienes. Se utilizaban a menudo para tirar de los carros de carne en los mercados. Si el perro hubiera sido verdaderamente agresivo, nervioso y vicioso, no habría sido capaz de lograr tantas tareas de conjunto con los humanos. Contrariamente a la creencia popular, el Rottweiler no fue criado para ser entrenado como perro de pelea con instintos asesinos.

Roles. El Rottweiler es una raza versátil que se ha utilizado en una variedad de tareas, pero matar personas y comérselas no está incluida. El Rottweiler se utiliza como perros de la policía o con otros propósitos militares, como perros de servicio y perros de terapia. A pesar de esto, debido a que esta raza en el pasado fue utilizada para proteger el ganado y bienes, tiende a ser territorial. A menudo se toma en serio el papel de guardián, por lo que es importante socializar a tu Rottweiler y enseñarle a aceptar la presencia de extraños. El entrenamiento de la raza para que sea segura de sí misma no debe confundirse con la agresión, lo que no debes esperar es que reciba bien a todas las personas tan rápidamente como el Golden retriever promedio. Lo ideal es que la actitud de esperar y ver de un Rottweiler debe hacerlo responder tranquilamente a las influencias de su entorno antes de ejecutar una acción.

Estadísticas. La determinación de si una raza es peligrosa requiere de varias consideraciones. Las estadísticas de mordidas de una raza de perro no pueden ser tomadas como una fuente confiable de información para clasificarla como peligrosa ya que no tienen en cuenta el entorno en el que se crió, el perro, las circunstancias de la mordedura o el tipo de mordida. Un mejor conocimiento de la capacidad de la raza para hacer frente a los seres humanos y el medio ambiente se puede obtener observando las puntuaciones de su temperamento de manera individual. A partir de la última prueba realizada, de 5545 Rottweilers, 4652 mostraron un buen comportamiento y sólo 893 no. Esto le da a la raza una puntuación de 83.9 por ciento que es una puntuación por encima de la media teniendo en cuenta que el total de perros examinados promedió un 82,8 por ciento. Teniendo en cuenta que los Border collies obtuvieron un 81,3 por ciento, los Chihuahuas un 68,3 por ciento y los Bóxers un 83,4 por ciento, de manera general el resultado del Rottweiler no es malo.

Consideraciones. Al tener un temperamento pasivo, una historia como perros de trabajo y estadísticas tranquilizadoras, puedes pensar que la raza es relativamente segura, sin embargo es erróneo suponerlo. Si bien es cierto que muchos Rottweilers no tienen una pizca de maldad, también es cierto que, como en cualquier otra raza, puede haber algunos que no sean así. Esto puede ser por la genética y la crianza. Al igual que con otras razas, un Rottweiler nunca debe dejarse desatendido cuando hay un niño cerca. Debido a que puede ser intolerante con otros perros, especialmente del mismo sexo, lo mejor es evitar interacciones no vigiladas; algunos Rottweilers pueden ver incluso a un perro más pequeño como un postre tentador.

Seguridad. ¿Son gentiles gigantes o bestias feroces? Al igual que con las personas, todo se reduce a la genética y las experiencias individuales. Una manera de tener posibilidades de ser dueño de un Rottweiler con buen carácter es comprarle un cachorro a un criador de renombre que acredita el temperamento de su cría. Una vez que tenga un hogar lleno de amor, sólo queda que el dueño le proporcione bastante socialización y formación. Con esta raza las reglas coherentes, la socialización y la formación son un compromiso de por vida, siendo una de las muchas razones por las que esta raza no es para todos.