¿Es el Shar pei una raza peligrosa?

Los Shar peis son adorables criaturas que nacen dotadas de irresistibles arrugas similares a las de los bebés gorditos. Este factor belleza parece desvanecerse bruscamente cuando adquieren 50 libras de peso una vez que se convierten en imponentes adultos. Esta raza es a menudo blanco de la legislación específica de la raza, prohibiciones y responsabilidades legales.

Historia. Los Shar peis fueron utilizados inicialmente para trabajar en las granjas. Estos perros versátiles fueron utilizados en todo tipo de trabajo por su responsabilidad, en la caza de jabalíes, cuidando el ganado y pastoreando. Del mismo modo fueron utilizados como guardianes del hogar para proteger las propiedades. Además de ser utilizado en las explotaciones agrícolas, esta raza también fue utilizada en peleas de perros. El pelaje áspero y la piel suelta le permitían defenderse de los ataques de jabalí y en el ring de peleas de perros le permitieron maniobrar y morder de nuevo en caso de que un perro oponente agarrara su piel.

Territorialidad. Como buen perro guardián esta raza puede ser muy territorial y se describe como distante con los extraños de acuerdo con el estándar del American Kennel Club. Por el hecho de que tenga una personalidad distante no debe interpretarse como agresiva. La socialización temprana con los niños, los extraños y otros animales puede ayudar a prevenir o reducir las posibilidades de que este perro se vuelva inseguro y posiblemente peligroso. Socializarlo con todo tipo de personas le ayudará a tu Shar Pei a diferenciar los comportamientos buenos y malos de las personas que pueden no ser buenas.

Capacidad de entrenamiento. A pesar de que un Shar pei puede no hacer una fiesta cuando llegan visitas a tu casa, no se puede negar que es extremadamente leal y dedicado a su familia. No obstante, esta raza tiene una tendencia a ser independiente, terca y obstinada. Estos perros no son fáciles de entrenar, lo que significa que no son buenos para todo tipo de personas. En las manos equivocadas, como cualquier raza, el Shar pei tiene potencial para llegar a ser peligroso.

Sociabilidad. Cuando se trata de socializar y mezclarlo con otros perros, un Shar pei puede ser un aguafiestas. Esta raza puede ser peligrosa cuando está con otros perros. En el pasado fue utilizado como perro de pelea por la capacidad de agresividad de algunos ejemplares, sobre todo si eran mal socializados con otros perros al ser cachorros. La socialización temprana y la formación pueden ayudar a obtener un mejor control de tu Shar pei cuando está con otros perros. Debes utilizar el refuerzo positivo para recompensar los buenos comportamientos y prestar atención cuando está alrededor de otros perros. Esta raza también puede ver a los gatos y otros animales pequeños como un manjar tentador.

Tolerancia. La personalidad snob y fuerte de esta raza puede hacer que sea un mal compañero para los niños pequeños. Si tienes niños pequeños debes tener cuidado porque muchos Shar peis simplemente se niegan a tolerar cualquier tontería por parte de estos. Hay algunos perros que son aptos y más seguros para convivir con niños, así que si tienes un niño pequeño o estás planeando tenerlo, debes tener en cuenta que ningún niño debe ser dejado sin supervisión cuando está cerca de cualquier perro.

Mejoras de la raza. Si bien es cierto que los primeros ejemplares de Shar pei introducidos a los Estados Unidos en la década de 1970 tenían disposiciones terribles, también es cierto que en las últimas décadas esta raza ha mejorado considerablemente. Afortunadamente los criadores de conciencia han trabajado duro para reducir sus tendencias agresivas, por lo que sería raro encontrar un Shar pei con un mal temperamento.

Estadísticas de la raza. La determinación de si una raza es peligrosa requiere de muchas consideraciones. Las estadísticas por mordeduras de perro clasificadas por raza pueden parecer una buena fuente de información pero no tienen en cuenta el entorno en el que se crió el perro, las circunstancias de la mordedura o el tipo real de mordida, por lo que no revelan la realidad total. Las puntuaciones de la raza por temperamentos individuales realizados en una prueba pueden proporcionar una imagen más clara de la capacidad que tiene para hacer frente a los seres humanos y el medio ambiente. A partir de la última prueba, de 212 Shar peis chinos examinados, 150 tuvieron buenos resultados y sólo 62 fracasaron. Eso le da a la raza una puntuación de un 70.8 por ciento.

Veredicto de la raza. ¿El Shar pei tiene o no potencial para convertirse en Cujo cuando crezca? Al igual que cualquier otra raza de perro, el Shar pei chino puede tener problemas de temperamento cuando es criado de forma incorrecta. Esta raza cuando es bien educada, bien socializada, recibe el ejercicio y estimulación mental que necesita para cumplir con sus necesidades, por lo general no debe causar problemas. Al igual que con otras razas siempre hay posibilidades de que exista alguno que tenga un mal comportamiento, pero en última instancia todo se reduce a la genética y a cómo se críe el perro.