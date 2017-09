¿Es el Sheltie un perro excavador?

Si tienes pensado adquirir un inteligente y dócil Sheltie, no dejes que la idea de que podría ser un excavador te lo impida. Es comprensible que estés preocupado por los posibles problemas de conducta que pueda tener un perro, pero la excavación no es un rasgo típico del Sheltie.

No es probable. El Sheltie es inteligente, leal, cariñoso, amoroso con su familia y escurridizo con los extraños. No es conocido por tener problemas de conducta aunque si no ha sido debidamente entrenado o se aburre por no tener una interacción inadecuada puede en ocasiones tratar de cavar.

El instinto de excavar. La excavación como un problema de comportamiento no suele aparecer en el Sheltie pero siempre hay uno o dos ejemplares que quieren ser la excepción de la regla. Todos los perros, incluyendo el Sheltie, tienen el instinto de cavar, ya sea para enterrar, para descubrir o para realizar una guarida. En un día caluroso tu cachorro podría excavar hasta encontrar un lugar frío para descansar.

Sheltie. Si adquieres un Sheltie debes tomar las medidas necesarias para que no convierta tu jardín en un campo de golf de 36 hoyos. Cerca un área donde tu mascota pueda vagar, jugar y comer sin supervisión. Asegúrate de que tiene sombra para que no esté todo el tiempo bajo el sol y si va a estar al aire libre en días muy calurosos, proporciónale un cojín de enfriamiento para que no sienta la necesidad de excavar en la tierra. Si tiene algún lugar favorito en tu patio en el que le gusta excavar, rocíalo con pimienta de Cayena para que no lo haga más o cubre el área con malla de alambre.

Entrenamiento para evitar problemas de comportamiento. El Sheltie es un perro que disfruta aprender y complacerte. Desalienta los problemas de conducta de tu Sheltie incluyendo la excavación redirigiendo su atención a través del entrenamiento. Lo primero es mantener el brillante cerebro de tu perro ocupado a través de la instrucción básica con el entrenamiento y los comandos. Una vez que domine los fundamentos principales considera el entrenamiento de agilidad, una actividad en la que tu Sheltie sobresale. La atención y la estimulación mental que tu mascota recibirá en el entrenamiento avanzado le darán confianza y la mantendrá alejada del aburrimiento y de la excavación.