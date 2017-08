¿Es el Yorkshire terrier hipoalergénico?

El Yorkshire Terrier es un pequeño perro con un gran corazón. Esta raza se encuentra entre las 10 razas de perros más populares en los EE.UU. Si bien no es 100 por ciento “libre de alergia”, el Yorkie es una gran raza para aquellas personas que sufren de alergias.

Una advertencia acerca de los perros hipoalergénicos. No hay tal cosa como un perro hipoalergénico. Los perros (y otros animales) derraman pelo y producen caspa que a ciertas personas le provocan una reacción alérgica. Incluso la saliva y las heces pueden provocar alergias a los dueños sensibles. No obstante, algunos perros como el Yorkie, producen menos caspa y no derraman tanto pelo como otras razas, por lo que es una buena opción para las personas alérgicas.

Un perro poderoso. Los Yorkies pesan menos de 7 libras, por lo que son considerados una raza Toy. Además de tener caras adorables, son animales muy sociables que crean vínculos muy fuertes con sus dueños. Tienen una fuerte determinación y coraje, lo que les hace candidatos ideales para el entrenamiento de la obediencia y como “terriers” que son, son muy territoriales, lo que les permite ser excelentes perros guardianes que no dudarán en ladrar a los extraños.

El aseo de un Yorkie no es opcional. A pesar de que las personas alérgicas suelen elegir Yorkies porque no derrman pelo, estos pequeños perro necesitan de mucho aseo. Mantener a tu Yorkie aseado lleva mucho tiempo y atención. El pelaje largo y sedoso del Yorkie puede enredarse y formar esteras fácilmente, por lo que requiere de mantenimiento regular, ya sea por parte del propietario o de un peluquero profesional. El baño y cepillado también es necesario para ayudar a prevenir la caspa. Se recomienda un baño semanal con un champú que reduzca la producción de caspa.

Yorkies de diseñador. Como el Yorkie es una raza pura que no derrama pelo y tiene menos caspa que otros perros, es una buena opción para las personas que padecen alergias. A pesar de esto, no todos los Yorkies son iguales. Aunque la mayoría de los Yorkies no son de diseño, debes tener cuidado de los cachorros que son resultado del cruce deliberado entre un Yorkshire terrier y otra raza que digan que son hipoalergénicos. Los perros de diseñador son una combinación de razas y por lo tanto, debes elegir un híbrido cuyos progenitores sean considerados hipoalergénicos como el Yorkie-bichon o una mezcla de Yorkie-poodle.